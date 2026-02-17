Лучшим студотрядом Татарстана 2025 года стал педагогический отряд «Дельта»

Лучшим студенческим отрядом Татарстана по итогам 2025 года признан педагогический отряд «Дельта» из Казанского государственного энергетического университета. Участники отряда стали призерами республиканского конкурса профмастерства, а также неоднократно побеждали в спартакиадах, творческих фестивалях и медиаконкурсах в регионе и Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«Для нас эта победа стала особенной, потому что мы шли к ней целенаправленно. Став лучшими среди педагогов в 2023 [году], мы не остановились и поставили себе новую планку – главное знамя республики. Чтобы взять эту высоту, нужно было постоянно развиваться и пробовать новое. Мы работали по множеству направлений: ударно трудились в детских лагерях, побеждали в конкурсах, выступали в составе хора и театрального коллектива студотрядов Татарстана, активно занимались волонтерством и донорством. Кроме того, мы подали десять грантовых заявок, смогли реализовать один из проектов и передавали опыт подрастающему поколению, будучи наставниками для подростков. Эта победа – результат того, что мы не зацикливались на чем-то одном, а старались быть лучшими во всем», – рассказал экс-командир отряда Александр Ахманов.

Церемония награждения состоялась в Доме дружбы народов РТ в День российских трудовых отрядов. В Татарстане эта дата традиционно знаменуется подведением итогов республиканского конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года РТ». Конкурс проводится в республике с 2016 года. В юбилейный год он собрал рекордное количество заявок – за звание лучших в 12 личных и 15 командных номинациях боролись 276 номинантов. Это студенческие отряды различных направлений деятельности, штабы образовательных организаций и муниципальных образований, а также лучшие руководители движения.

Год был очень продуктивным: численность участников Республиканского штаба превысила 15 тыс. человек, было сформировано почти 300 классических отрядов. «Мы гордимся, что именно Татарстан стал центром притяжения для молодежи – в рамках шести крупных проектов у нас трудоустроились более 4,5 тыс. человек, из них почти 3,8 тыс. – гости из других регионов. Напомню, поддержка таких инициатив соответствует целям национального проекта „Молодежь и дети“. Спасибо за ваш труд и верность традициям», – отметил заместитель министра по делам молодежи РТ Руслан Семенов.