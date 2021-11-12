Лучшим студентом ссузов РТ признана учащаяся Казанского педагогического колледжа

Сегодня в казанском КСК «УНИКС» прошла церемония награждения победителей V Республиканской премии для студентов профессиональных образовательных организаций «Достижение года-2020». Обладателем Гран-при стала представительница Казанского педагогического колледжа Юлия Андрианова. Ее поздравил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

«Конкурс дает возможность не только студентам профессиональных учебных заведений проявить себя, но и директорам этих учебных заведений улучшить свою работу благодаря увиденным ими примерам», — заявил Сулейманов.

Очень важно создавать условия для самореализации молодежи, отметил министр.

Праздничный концерт в честь награждения прошел в КСК «УНИКС». В нем приняли участие различные студенческие творческие коллективы.

В честь события собрались представители учебных заведений со всего Татарстана. Всего в конкурсе приняли участие 85 учебных организаций. Депутат Государственного Совета РТ Людмила Рыбакова поздравила победителей и лауреатов премии.

«2021 год объявлен Годом науки, и это необходимо в первую очередь для того, чтобы рассказать о научных достижениях, о людях, которыми должна гордится страна, и, конечно, чтобы мотивировать студентов развиваться», — подчеркнула она во время приветственной речи.

В этом году конкурс проходил по 17 номинациям: «Староста года», «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Медийщик года», «Доброволец года», «Общественник года», «Профессионал года», «Орган студенческого самоуправления года», «Студенческая научная организация года», «Студенческий творческий коллектив года», «Студенческое медиа года», «Студенческий проект года», «Студенческий отряд „ФОРПОСТ”», «Студенческий совет общежития года» и «Добровольческое объединение года». А также Гран-при — «Достижение года Республики Татарстан 2020».

Президент Лиги студентов РТ Киямов Руфат поблагодарил всех участников и выразил надежду на дальнейшее развитие проекта.

«Это очень важное мероприятие в жизни студентов республики. За эти годы мы познакомились со множеством новых ребят, которые смогли реализовать свои таланты, и я надеюсь, что сегодня мы увидим еще множество столь же одаренных студентов», — заключил Тимур Сулейманов.

Победители и лауреаты премии получили ценные памятные призы и подарки.