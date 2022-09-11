Документалка Бема «Иванова Лествица» стала победителем Казанского кинофестиваля

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Кинолента французско-российского производства «Иванова Лествица» режиссера Николая Бема победила в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» XVIII Казанского кинофестиваля. Церемония закрытия проходит в КРК «Пирамида».

Приз режиссеру вручил член жюри Кабиль Ихсан Нуруллан.

«Не ожидал, что именно мою работу изберут победителем. Моими соперниками были серьезные режиссеры, с которыми мне посчастливилось здесь подружиться. Мне очень хотелось снять что-то, что запало бы зрителям душу. И признание здесь доказывает, что у меня это получилось», — отметил Николай Бем.

По сюжету, в изолированной от цивилизации деревне, которой нет даже на карте России, Сысой передает традицию византийского пения своему сыну Ивану. Их отшельническая жизнь наполнена заботой о собственном пропитании и строгой духовной практикой, которая, кажется, посвящена подготовке подростка к единственному пути в жизни.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошел при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».