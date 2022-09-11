Документалка Бема «Иванова Лествица» стала победителем Казанского кинофестиваля
Кинолента французско-российского производства «Иванова Лествица» режиссера Николая Бема победила в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» XVIII Казанского кинофестиваля. Церемония закрытия проходит в КРК «Пирамида».
Приз режиссеру вручил член жюри Кабиль Ихсан Нуруллан.
«Не ожидал, что именно мою работу изберут победителем. Моими соперниками были серьезные режиссеры, с которыми мне посчастливилось здесь подружиться. Мне очень хотелось снять что-то, что запало бы зрителям душу. И признание здесь доказывает, что у меня это получилось», — отметил Николай Бем.
По сюжету, в изолированной от цивилизации деревне, которой нет даже на карте России, Сысой передает традицию византийского пения своему сыну Ивану. Их отшельническая жизнь наполнена заботой о собственном пропитании и строгой духовной практикой, которая, кажется, посвящена подготовке подростка к единственному пути в жизни.