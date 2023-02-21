Лучшим новогодним двором Татарстана признана площадка в Набережных Челнах

Итоги юбилейного конкурса на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление муниципальных образований, предприятий и организаций Татарстана подвели сегодня в Общественной палате РТ. Торжественная церемония награждения прошла при участии заместителя председателя палаты Ирины Ахметовой.

«Вот уже в десятый раз в Татарстане был проведен республиканский конкурс на новогоднее оформление. Для его проведения была сформирована комиссия в составе 12 рабочих групп, которые с конца декабря прошлого года по январь 2023 года посетили 91 новогоднее мероприятие в 44 муниципальных образованиях Татарстана», — обратилась к участникам встречи Ахметова.

Заместитель председателя палаты отметила, что по предложению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в прошлом году была включена новая номинация «Предприятие, организация — активный участник в оформлении центральных новогодних елок, елок в муниципальных образованиях и проведении новогодних мероприятий в муниципальных образованиях РТ». Также при его содействии в нынешнем году был утвержден специальный приз «Лучшее новогоднее оформление двора».

«В этом году впервые участвовали не только муниципальные районы, но и любые предприятия и организации республики. Также был утвержден специальный приз, и действительно приятно, что татарстанцы приняли активное участие в оформлении своих городов, сел, дворов, предприятий. Я думаю, что в дальнейшем этот опыт будет только распространяться и в будущем каждый уголок республики будет сиять от ярких новогодних украшений», — подчеркнула Ирина Ахметова.

Конкурсы по новогоднему оформлению территорий проводятся в Татарстане ежегодно под эгидой Общественной палаты республики. В этом году у жителей региона появилась возможность определить победителей путем интерактивного голосования на сайте агентства «Татар-информ». Всего проголосовало более 90 тыс. татарстанцев.

«Такие цифры были бы невозможны без энтузиазма участников — мы смотрели с редакцией все работы, и я был удивлен тем, сколько люди вложили сил, времени и творчества в новогоднее оформление. Смотря на фантастические снежные скульптуры, понимаешь, сколько в республике неравнодушных и творческих людей», — отметил главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

В номинации «Предприятие, организация — активный участник в оформлении центральных новогодних елок, елок в муниципальных образованиях и проведении новогодних мероприятий в муниципальных образованиях Татарстана» первое место досталось ПАО «Казаньоргсинтез». А специальный приз за лучшее новогоднее оформление двора получила новогодняя площадка во дворе домов 21/33 и 21/05 Комсомольского района Набережных Челнов.

Организаторами конкурса выступили Общественная палата Республики Татарстан и Совет муниципальных образований РТ. Цель конкурса — активизировать общественную жизнь различных возрастных категорий населения и развить творческий потенциал жителей.