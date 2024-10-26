Лучшим молодым комбайнером в Татарстане стал работник Сабинского района

В Татарстане выбрали лучшего молодого комбайнера — им стал Ильяс Минегулов из Сабинского района. Финал 16-го республиканского конкурса молодых комбайнеров «Славим человека труда» прошел сегодня на площадке Сабинского аграрного колледжа, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Профессия комбайнера во все времена считалась и будет считаться почетной. Путь, который вы выбрали, очень правильный. Сельское хозяйство в республике развивается, ощутима большая поддержка отрасли со стороны руководства республики, федерального министерства. Благодаря новым технологиям, технике, цифровизации мы идем вперед и добиваемся продовольственной самодостаточности республики и страны в целом», — сказал конкурсантам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

По итогам уборочных работ в финал конкурса прошли 15 экипажей из 15 районов республики. В первый день состязаний, 25 октября, участники ответили на теоретические вопросы и продемонстрировали свое мастерство технологической настройки и технического обслуживания комбайна.

В номинации «Рекордный намолот» победу одержал механизатор из Заинского района Нафис Гайнетдинов. В номинации «Лучшие теоретические знания» победил Булат Исхаков из Сармановского района, а в номинации «Лучшие практические знания» — Сергей Ибрагимов из Чистопольского района.

«Самый молодой комбайнер» — Ильназ Закиров из Арского района, а «Самый большой стаж» — у Ильдара Хабибрахманова из Мензелинского района.