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Лучшим молодым комбайнером в Татарстане стал работник Сабинского района
В Татарстане выбрали лучшего молодого комбайнера — им стал Ильяс Минегулов из Сабинского района. Финал 16-го республиканского конкурса молодых комбайнеров «Славим человека труда» прошел сегодня на площадке Сабинского аграрного колледжа, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Профессия комбайнера во все времена считалась и будет считаться почетной. Путь, который вы выбрали, очень правильный. Сельское хозяйство в республике развивается, ощутима большая поддержка отрасли со стороны руководства республики, федерального министерства. Благодаря новым технологиям, технике, цифровизации мы идем вперед и добиваемся продовольственной самодостаточности республики и страны в целом», — сказал конкурсантам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
По итогам уборочных работ в финал конкурса прошли 15 экипажей из 15 районов республики. В первый день состязаний, 25 октября, участники ответили на теоретические вопросы и продемонстрировали свое мастерство технологической настройки и технического обслуживания комбайна.
В номинации «Рекордный намолот» победу одержал механизатор из Заинского района Нафис Гайнетдинов. В номинации «Лучшие теоретические знания» победил Булат Исхаков из Сармановского района, а в номинации «Лучшие практические знания» — Сергей Ибрагимов из Чистопольского района.
«Самый молодой комбайнер» — Ильназ Закиров из Арского района, а «Самый большой стаж» — у Ильдара Хабибрахманова из Мензелинского района.
Второе место в номинации «Лучший молодой комбайнер» занял Фердинанд Закирзянов из Актанышского района, третье — Булат Мударисов из Балтасинского района.
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