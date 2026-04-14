Лучшим методистам Татарстана начнут платить до 172 тыс. рублей

Порядок предоставления денежного поощрения «Наш лучший методист» утвердили в Татарстане. Соответствующее постановление принял Кабинет министров республики, на данный момент оно проходит антикоррупционную экспертизу.

Выплаты будут получать методисты, старшие методисты и руководители информационно-методических отделов муниципальных органов образования.

Министерству образования и науки Татарстана поручено организовать работу по предоставлению этих выплат, а также контролировать реализацию постановления.

Поощрение будет предоставляться на конкурсной основе специалистам, которые занимаются методическим и информационно-технологическим обеспечением образовательной деятельности. К участию допускаются сотрудники с опытом работы не менее трех лет, трудоустроенные по основной должности «методист» и проживающие в Татарстане.

Победители конкурсного отбора получают статус получателей выплаты. Одним из ключевых условий участия является наличие индивидуального проекта – собственной методической разработки, направленной на внедрение новых подходов в образовательной сфере.

Цель программы – поддержать специалистов за результаты в методической работе и стимулировать развитие образовательной системы.

Финансирование предусмотрено в рамках бюджета республики. Ежегодно поощрение смогут получить не более 305 человек. Размер выплаты составит 172 414 рублей с учетом налога на доходы физических лиц. Деньги перечисляются единовременно на банковский счет получателя.

Для участия в отборе необходимо соответствовать ряду требований: работать по основной должности не менее чем на одну ставку, иметь индивидуальный проект и не получать аналогичные выплаты более двух раз ранее. Также у кандидата не должно быть задолженностей по налогам и коммунальным платежам, он не должен числиться в списках, связанных с экстремистской деятельностью, терроризмом или иностранным влиянием.

Организацию отбора обеспечивает Министерство образования и науки Татарстана. Оно утверждает состав конкурсной комиссии, сроки и порядок проведения конкурса. Прием и регистрация заявок осуществляются через оператора, которого определяет министерство.

Информация о конкурсе, включая сроки подачи заявок, форму документов и контакты оператора, публикуется на официальном сайте ведомства. Решения о предоставлении или отказе в выплате также размещаются в открытом доступе.

Кандидаты подают заявку и пакет документов, включая согласие на обработку персональных данных, индивидуальный проект, копии документов об образовании и трудовом стаже, а также сведения о профессиональных достижениях.

Заявки регистрируются в течение одного рабочего дня. После этого оператор проверяет их на соответствие требованиям и передает в комиссию. Рассмотрение проходит в течение десяти рабочих дней после завершения приема заявок.

Отбор включает два этапа: анализ документов и презентацию проекта в формате собеседования. По итогам формируется рейтинг участников. Победителями признаются кандидаты, занявшие первые 305 мест. При равенстве баллов решение принимается открытым голосованием комиссии.

Основаниями для отказа могут стать неполный пакет документов, недостоверные сведения, несоответствие требованиям или нарушение сроков подачи заявки. В этом случае заявителю направляется уведомление с указанием причин отказа.

После утверждения результатов министерство принимает решение о выплате. Средства перечисляются в течение 45 рабочих дней. Для получения денег победитель должен направить заявление с реквизитами счета и персональными данными.