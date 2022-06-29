Лучшим кукольным спектаклем «Шомбай fest» в Казани признана постановка театра из Тольятти

В Казани завершился IV Международный фестиваль театров кукол «Шомбай fest». С 21 по 28 июня жители и гости города могли посетить 11 представлений в театре «Экият» от конкурсантов из разных регионов России и Белоруссии. Завершилось культурное событие спектаклем на татарском языке «Shurale: яңа фантазия», соединившим драму, балет и кукольное искусство, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе казанского театра.

Оценив выступления артистов, жюри объявило лауреатов фестиваля.

— Так, представители Набережночелнинского государственного театра кукол получили сразу две награды: диплома за лучшую работу художника удостоился Денис Токарев, а Татьяна Салихова была отмечена за роль Лукерьи (спектакль «Кроткая).

— Лучшим спектаклем фестиваля признана драма «Повесть временных лет» Тольяттинского театра кукол.

— Лучшим актерским ансамблем стал коллектив саратовского тетра кукол «Теремок», выступивший со спектаклем «Клочки по закоулочкам». Кроме того, его актеры получили награду от культурных обозревателей СМИ Татарстана за лучший спектакль для детей.

— В эпизодической роли лучшей оказалась представительница Ханты-Манскийского театра кукол Ольга Сидоренко, исполнившая роль Разбойницы в спектакле «Снежная королева».

— Диплом за лучшую актерскую работу получил артист Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова Андрей Нечаев (спектакль «Снеговик»).

— Спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря» был отмечен за лучшую режиссерскую работу. Диплом в этой номинации вручен Борису Константинову (Рязанский государственный областной театр кукол).

— Лучшей по музыкальному оформлению признана работа Олега Бабича в постановке «Королева красоты из Линейна» от Новосибирского областного театра кукол. Также специального диплома за первую постановку пьесы Мартина Макдонаха удостоилась режиссер Эльмира Куриленко.

— Специальный приз от министра культуры Татарстана получил спектакль «Демон» Гродненского областного театра кукол (Белоруссия). Коллектив театра был награжден за популяризацию русской классики.

— Специальный диплом за оригинальное воплощение современной пьесы для детей «Хочу быть волком» Беттины Вегенаст был вручен Нижнетагильскому театру кукол.

Кроме того, Ассоциация театральных критиков поощрила за виртуозное мастерство Виктора Антонова. Кукольник из Москвы представил на сцене театра «Экият» авторский спектакль «Цирк на нитях». В постановке, с которой артист объездил несколько стран, участвуют куклы-гимнасты, шпагоглотатель, фокусник, восточная красавица с танцем живота, дрессированные обезьянки, огнедышащий верблюд, эквилибрист.