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1 октября 2021  09:57
Полина Шевчук

Лучшим инспекторам ГИБДД Татарстана стал полицейский из Казани

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Лучшим инспекторам ГИБДД Татарстана стал полицейский из Казани

В Казани состоялась церемонии награждения победителей республиканского конкурса на звание лучшего сотрудника ГИБДД.

 

Фото: © 

В соревнованиях приняли участие 15 конкурсантов из разных районов республики. Они состязались в знании правовых основ, физподготовке, навыках оказании первой медицинской помощи и регулировке дорожного движения.

 

Фото: © 

По итогам всех этапов конкурса лучшим стал инспектор ДПС 3 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани лейтенант полиции Ахметов Ильшат. Второе место занял инспектор ДПС 2 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Казани старший лейтенант полиции Галимзянов Альфир. Бронзу конкурса получил инспектор ДПС 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Казани лейтенант полиции Гарипов Айнур. 

 

Фото: © 


 

 

Фото: © 

 

#конкурс гибдд #ГИБДД РТ
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