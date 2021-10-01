Лучшим инспекторам ГИБДД Татарстана стал полицейский из Казани

В Казани состоялась церемонии награждения победителей республиканского конкурса на звание лучшего сотрудника ГИБДД.

Фото: ©

В соревнованиях приняли участие 15 конкурсантов из разных районов республики. Они состязались в знании правовых основ, физподготовке, навыках оказании первой медицинской помощи и регулировке дорожного движения.

Фото: ©

По итогам всех этапов конкурса лучшим стал инспектор ДПС 3 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани лейтенант полиции Ахметов Ильшат. Второе место занял инспектор ДПС 2 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Казани старший лейтенант полиции Галимзянов Альфир. Бронзу конкурса получил инспектор ДПС 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Казани лейтенант полиции Гарипов Айнур.

Фото: ©



