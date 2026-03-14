Лучший в «Нефтянике»: есть ли шансы у Терехова в «Ак Барсе» при Гатиятулине?

24-летний форвард Семен Терехов лучшие карьерные годы проводит в ротации казанского «Ак Барса», но при этом регулярно набирает очки в ВХЛ в «Нефтянике». Почему главный тренер татарстанцев Анвар Гатиятулин не доверяет талантливому земляку и есть ли будущее у нападающего в Казани – в материале «ТИ-Спорта».





Под конец «регулярки» Анвар Гатиятулин «потеплел» по отношению к Семену Терехову и поставил в первое звено, где ему и место

В заключительном домашнем матче против «Сочи» Анвар Гатиятулин поставил Семена Терехова в первое звено к Илье Сафонову и Александру Барабанову. Наставник татарстанцев объяснил это решение тем, что в тренерском штабе решили дать отдохнуть Артему Галимову перед плей-офф. Фактические это означает, что в самом плей-офф КХЛ Терехов шанса своего по всей видимости не получит.

С другой стороны тот факт, что он появился в матче с «Сочи» в верхнем атакующем звене - говорит о позитивном потеплении в непростых взаимоотношениях между главным тренером и хоккеистом. Если вспомнить начало сезона-2025/26, Семен Терехов практически не получал игровой практики в КХЛ и сыграл в текущем чемпионате за «Ак Барс» лишь в середине ноября.

При этом, каждый раз попадая в основной состав, он набирал очки. Несмотря на то, что в последней встрече против «Сочи» Терехову отличиться не удалось, – старания форварда трудно было не заметить. Это подтвердил и сам Анвар Гатиятулин во время пресс-конференции.

«В принципе, вы сами видели – не всё, может быть, получалось, но он обострял игру. Мы увидели то, что хотели от него», - сказал Гатиятулин корреспонденту «Татар-информа».

Талантливый форвард в лучшие годы прозябает в ВХЛ

Семен Терехов родом из Челябинска и первые шаги в хоккее делал именно в школе «Трактора». Однако с нынешним главным тренером «Ак Барса» Анваром Гатиятулиным ранее не пересекался. Как известно, наставник татарстанской команды тоже родом из Челябинска, но при этом особой лояльностью Терехов у него не пользуется. Такое впечатление сложилось с первых предсезонных сборов, когда Гатиятулин только возглавил «Ак Барс».

В нынешнем сезоне даже младший брат Семена – защитник Степан Терехов игровую практику в «Ак Барсе» получает гораздо чаще. На счету Степана 29 игр и почти 14 минут среднего игрового времени на площадке. На счету Семена – 15 матчей и в среднем порядка 12 минут игрового времени. Он пользовался гораздо большим доверием при прошлом наставнике татарстанцев - Зинэтуле Билялетдинове. Именно с его подачи он был впервые введен в обойму казанцев в КХЛ в сезоне-2022/23 из системы ВХЛ «Барса».

На сегодняшний день на счету Семена Терехова всего 16 игр и 6 (4+2) очков за «Ак Барс». В нынешнем сезоне большую часть времени форвард прозябает в ВХЛ в альметьевском «Нефтянике» и отличается в каждом матче. За 44 матча он набрал 46 очков. В его активе 31 шайба и 15 результативных передач. Учитывая данные статистики накатывает волна несправедливости за 24-летнего форварда.

У Терехова шанс в «Ак Барсе» может появиться после смены наставника

В то же время Анвар Гатиятулин, поднявшемуся из системы «Нефтяника» Артуру Бровкину, шансы в основе предоставляет гораздо чаще. Бровкин за 40 игр в КХЛ забил всего одну шайбу и отдал 8 передач. Также за место в основном составе Терехов конкурирует с Владимиром Алистровым и Алексеем Пустозеровым. Последний в этом сезоне играет тоже не так много, но хотя бы компенсирует свое присутствие на льду очками. За 35 матчей он заработал 19 (7+12) очков.

Необъяснимо, но факт! Анвар Гатиятулин объясняет нахождение Терехова в ВХЛ «становлением и развитием». В лиге, которую хоккеист давно перерос…

«Ранее не поднимали его в КХЛ, потому что в «Нефтянике» Семён забрал роль одного из лидеров – много играл, находился на льду в ответственные моменты. Это тоже важный момент для становления и развития игрока, поэтому не дёргали его», - пояснил Гатиятулин.

В конце сезоне-2025/26 у Семена Терехова заканчивается двусторонний контракт с «Ак Барсом». И при справедливом раскладе у него есть все шансы пополнить другой клуб,но уже в КХЛ. Скорее всего решение по форварду в «Ак Барсе» будет принято после окончания текущего сезона, когда прояснится ситуация с главным тренером. Дело в том, что соглашение с казанским клубом истекает и у наставника татарстанцев Анваром Гатиятулиным. В случае, если команда не пройдет в финал, что с нынешней игрой и составом казанцев – должность главного тренера в «Ак Барсе» окажется под вопросом.