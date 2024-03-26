«Лучший учитель татарского — 2024» Альбина Валиева: «Мои ученики — это мои друзья»

Фото: Полпредство РТ в РФ

Передавать знания детям нужно с любовью и уважением, заявила победительница конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы-2024», методист КФУ Альбина Валиева. По ее словам, педагог должен быть не только наставником, но и другом для своих учеников.

«Дети — это цветы жизни, которым нужно передавать знания с любовью, уважая каждого из них как личность. Мои ученики — это мои друзья. Они могут поделиться со мной сокровенным и попросить совет. В финале конкурса нам задавали такой же вопрос о формуле идеального учителя. Я ответила, что хороший учитель должен, в первую очередь, любить детей, любить свою работу и побольше улыбаться. Аплодировал весь зал», — поделилась педагог в беседе с «Татар-информом».

Валиева отметила, что была твердо настроена на успех и очень хотела привезти победу в Москву.

Фото: Полпредство РТ в РФ

«В этом конкурсе участвовали педагоги со всей России, 152 учителя, до заключительного этапа добралось около 20, а уже в финале нас осталось шестеро. Конечно, сильных претендентов было много. Целых четыре конкурсных задания и все они совершенно разные, на различные темы. В финале нас осталось шесть. Мы должны были выйти на сцену, отвечать на вопросы журналистов, учеников, министра образования Татарстана Ильсура Хадиуллина. Этот этап решал всё. Я в последний день была твердо настроена на победу, но все равно переживала», — рассказала Валиева.

Конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы — 2024» проходил в Казани с 19 по 22 марта. Победительница призналась, что о нем узнала только в октябре от представителей Минобрнауки РТ, которые приезжали в Москву на ее открытый урок в школе им. Мусы Джалиля, где Валиева преподает татарский язык, которые настоятельно рекомендовали участвовать в нем.

Валиева, помимо работы в школе, является организатором и преподавателем практически всех бесплатных языковых курсов в Москве и Подмосковье.