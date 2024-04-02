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Лучший ученый Татарстана рассказал о разработке для телефонов и ноутбуков
Лучший молодой ученый Татарстана-2024 33-летний Андрей Камашев рассказал о своей жизни и об одном из экспериментов - эффекте «Уединенная сверхпроводимость», над которым он с напарниками работали больше года.
По словам Камашева, в семье все поддержали его решение заняться наукой. После окончания 131-го физико-математического лицея парень поступил в Институт физики КФУ. На третьем курсе выбрал направление квантовой и микроэлектроники.
Потом он учился в Германии, поступил в аспирантуру института имени Завойского, где и остается по сей день. Сейчас Камашев — заведующий лабораторией проблем сверхпроходимости и спинтроники.
По его собственным словам, он — физик экспериментатор. У оборудования напылительной установки проводит по 10-12 часов. Так, в 2010 году ему и коллегам первым в мире удалось создать спиновый клапан. Это наноструктура из нескольких слоев для микроэлектроники. Данная разработка, как сказал Андрей, ускорит работу телефонов, ноутбуков и подобной техники. Подробнее смотрите в репортаже ТНВ.
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