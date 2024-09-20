Лучший студенческий голос России выберут на «Универвидении» в Казани

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Началась регистрация на участие в XIII Национальном музыкальном проекте «Универвидение». Событие организуют Российский союз молодежи, Министерства по делам молодежи РТ и Казанский энергоуниверситет при поддержке инициативы «Росмолодежь. Гранты». Финал проекта пройдет с 10 по 16 ноября 2024 года в Казани, где из 75 вокалистов будет выбран лучший студенческий голос страны. Приём индивидуальных и коллективных заявок продлится до 14 октября.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Проект является центральным мероприятием программы поддержки и развития молодежного творчества «Российская студенческая весна» Российского союза молодежи. Участниками конкурса вокалистов станут студенты вузов и ссузов России в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Образование» (как и другие национальные проекты в их нынешнем виде, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

Формат проекта «Универвидение» позволит конкурсантам не только продемонстрировать свой певческий талант, но и получить новый опыт от работы с профессиональным жюри и с коллегами из разных регионов. Конкурсная программа пройдет с 10 по 15 ноября: прослушивания, концерты, работа с экспертами, образовательная программа и финальное шоу.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

«Данный проект вот уже 13 лет подряд показывает все вокальное разнообразие студенческих голосов по всей нашей стране: от исполнения авторской песни до знаменитых песен популярных исполнителей. Конкурс пройдет в Республике Татарстан, где в 2025 году мы встретим XXXIII Всероссийский фестиваль „Российская студенческая весна“, проект Российского союза молодежи, который объединит 3,5 тыс. студентов от Калининграда до Владивостока. Победителя национального музыкального проекта „Универвидение“, который получит путевку на „Студвесну“ в следующем году, мы узнаем 15 ноября 2024 года», — отметил председатель РСМ Павел Красноруцкий.

Музыкально-просветительский проект предполагает не только творческое состязание между исполнителями, организованное по принципу отборочных этапов, но и комплексную работу экспертов с каждым участником по повышению уровня его вокального и сценического мастерства. Состязающиеся исполняют кавер-версии известных произведений или песни собственного сочинения. Финал «Универвидения» будет организован 15 ноября в прямом эфире.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Эксперты проекта становятся деятели искусства и культуры России, в том числе из числа экспертного сообщества всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Победителю проекта будет предоставлено право участия в XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2025 году.

Регистрация на проект будет вестись до 14 октября 2024 года по ссылке.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Вся актуальная информация о проекте доступна в официальной группе программы «Российская студенческая весна» Российского союза молодежи в социальной сети «ВКонтакте» — официальной социальной сети проекта.

Учредителями и организаторами проекта в 2024 году являются: общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» и Татарстанская республиканская организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь. Гранты»).