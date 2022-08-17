«Лучший собеседник – это душа»: Зайнаб Фархетдинова отмечает юбилей

Народная артистка Татарстана Зайнаб Фархетдинова отмечает свой юбилей (родилась 17 августа 1967 года). В интервью «Татар-информу» незадолго до этого события певица рассказала о новом увлечении, о персонах номер один на татарской эстраде, грядущем юбилее и о том, какой видит свою главную задачу в национальном искусстве.

Зайнаб Фархетдинова: «Моя профессия – певица, я должна отдавать себя этой сфере» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Стихи пишу давно»

– Зайнаб апа, недавно вы открылись своему зрителю с новой стороны – оказывается, вы пишете стихи. Когда это началось? Что толкнуло вас на это?

– Стихи я начала писать еще совсем молодой, в те времена, когда мы поженились с Зуфаром (Зуфар Билялов, певец, народный артист Татарстана, – прим. Т-и), и стали жить в общежитии. Стихи свои записывала в тетрадь, своеобразный рукописный сборник «Ак кораб» («Белый корабль»). К сожалению, эту тетрадь я потеряла. Кто-то помнит все свои стихи наизусть, как у них получается? У меня не так.

В душе проблескивает какая-то тема, и сажусь писать. Пишу, пока строки складываются, а если «не идет», то останавливаюсь, оставляю на потом.

– С тех пор темы ваших стихов изменились? Отличаются ваши прежние стихи от нынешних?

– Даже с годами сердце волнуют те же темы – ностальгия по детству, любовь, невысказанное, о чем жалеешь… О маме, родном крае, родном доме. Все это – самые близкие душе понятия. Что-то всколыхнется в душе, хочется это излить на бумаге… Иногда даже от взгляда на какую-нибудь фотографию рождаются строки. Вот последнее, что я выложила в соцсетях, получилось именно так. Я опубликовала фотографию и к ней выложила свое стихотворение:

Өстемдә ап-ак пиджагым,

Аягымда туфлием,

Атлап барам вак-вак кына,

Күңелне төшермимен.

(В белоснежном пиджаке, в туфельках – иду, шагая мерно, четко и не даю себе пасть духом.)

Это последнее четверостишие, а стихотворение о том, что лучший собеседник – это душа, и пусть она остается всегда светлой, открытой, никогда не поддается темным мыслям.

В наш родной дом удается приезжать редко, туда больше ездит мой старший брат, он следит за ним – родовым гнездом нашей семьи. Иногда сердце переполняет тоска по родным местам, по маме, и эти чувства складываются в стихотворения. Часто обращаюсь к маме через стихи.

– Не думали собрать все свои стихотворения и сделать музыкально-поэтическую программу?

– Несколько из них я прочитала со сцены на своем весеннем концерте. Точнее, нашла в себе силы прочитать их перед публикой. Людям, кажется, понравилось, говорили, что прозвучали очень красивые стихи. А что касается лирического концерта, то кто же знает. Может быть, действительно получится в будущем включать больше стихов в программу, сделать такой формат концерта.

– Как ваши поклонники воспринимают их? В соцсетях есть отзывы?

– Выкладывая свои стихи, я заранее предупреждаю, что я не поэт и пишу просто о том, что волнует мое сердце. Приходят разные отзывы. Кто-то дает советы, как сделать мои стихи лучше. Одна известная поэтесса, например, сама немного изменила некоторые строки и прислала мне. Но больше таких, кому нравится, пишут, что получилось очень красиво, – это радует.

«Песни, нисходящие к самой нашей истории, связанные с судьбой народа, – эту тему я не могу обходить» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Есть надежда, что в вопросе сохранения языка произойдут какие-то изменения»

– Зайнаб апа, вы известны как личность со своей позицией в национальном вопросе. На 100-летнем юбилее журнала «Казан утлары» выступили с песней, пронизанной любовью к своему народу. Участвовали в съезде Всемирного конгресса татар. Что больше всего волнует вас в этой сфере?

– Эту песню композитор Азат Хусаинов, оказывается, написал давно на слова Ркаиля абый (Зайдулла, поэт, председатель Союза писателей РТ, – прим. Т-и). Он мне прислал две песни, одна была о любви. А мне захотелось спеть о татарском мире. Мы песню подготовили за очень короткое время, но люди обратили на нее внимание. Надо будет записать ее уже в окончательном виде и ввести в свой репертуар.

Песни на национальную тему у меня в репертуаре были всегда. Песни, нисходящие к самой нашей истории, связанные с судьбой народа, – эту тему я не могу обходить.

В начале или же в завершение своих концертов я стараюсь петь именно такие песни. Я – татарская певица и обязана вести свое творчество в тесной связи с прошлым своей нации, ее судьбой.

А что касается проблем в национальной сфере, то здесь, конечно, наиболее остро стоит вопрос сохранения языка. Съезд Всемирного конгресса татар мне очень понравился, спасибо им за приглашение. На съездах конгресса в качестве делегата я участвую уже несколько лет. Стараюсь слушать выступления с большим вниманием. В этом году подходы, меры, принимаемые для сохранения языка, культуры, будут обновляться, и видение этих вопросов мне показалось уже немного другим. Заметно движение, и есть надежда, что в сфере языка будут какие-то изменения.

И еще одна важная тема – это тот самый «моң», душа народа, заключенная в его песнях, мелодиях, нам очень важно не растерять эту особенность и уметь ее подавать. У нас есть своя, свойственная только нам уникальная мелодика, много старинных, дорогих сердцу людей песен. В сфере музыки нам надо работать в этом направлении – не теряя нашу татарскую мелодику, мелизматику, правильно их подавать.

Приближается мой день рождения, мой юбилей. По этому случаю решили сделать у меня на малой родине в Азнакаево фестиваль «Зәйнәбфест». Его так и назвали – «Авыл көе» («Деревенские напевы», – прим. Т-и). Уже по названию, наверное, понятно, что, делая этот фестиваль, я ставлю цель сохранить, освежить в памяти исполненные народным духом, любимые в народе песни. Я хочу внести свой вклад в это. Пригласила артистов, на высоком уровне исполняющих народные песни под баян. Это, конечно же, будут певцы и певицы, которые мне нравятся, которых я сама хотела бы видеть на сцене этого фестиваля. Очень много артистов участвует. Таким образом, я не стану справлять свой день рождения, а сделаю такой вот необычный праздник своему зрителю.

«Есть ощущение, что у людей нет даже времени остановиться, задуматься, что-то оценивать» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Выступать вживую с профессиональными музыкантами – мечта всей жизни»

– Зайнаб апа, в Казани на фестивале «Печән базары» мы увидели вас в новом амплуа – вы выступили с рок-командой GAUGA. Какие ощущения у вас от этого нового опыта?

– Сначала испытала шок. Послушала их – другая манера, другой стиль. Это даже не та манера, которую я хотела бы показать. Решила попробовать еще. Ребята столько сил вкладывают, так стараются – я им желаю тоже найти своего слушателя. Этот стиль, конечно, немного отличается от нашего народного стиля. Но среди слушателей есть разные люди, с разным музыкальным слухом. Кому-то нравится такой формат. В этой группе играют профессиональные музыканты, в их творчестве главное – музыка, ее звучание в связи с разными инструментами. Конечно, в таких живых выступлениях есть что-то свое, «вкусное».

Я сама всю жизнь мечтала выступать с живым составом, но в наших условиях делать это очень трудно. Во-первых, появляются разные технические моменты – тут уже нужны немного другие залы. И с финансовой стороны, с большим составом в Казани еще можно делать концерты, но на гастроли выезжать финансово себя не оправдывает, обходится очень дорого. Для этого придется менять цены на билеты. Думаю, люди не согласятся. Поэтому хотелось бы, чтобы были государственные проекты, чтобы укрепить материальное благосостояние людей. Только когда человек живет в достатке, у него есть желание приобщаться к прекрасному, обогащаться духовно. Человек, загруженный бытовыми проблемами, заботами о насущном хлебе, вряд ли захочет прийти на концерт.

Потом, есть ощущение, что у людей нет даже времени остановиться, задуматься, что-то оценивать. Это тоже, видимо, требование нынешнего времени, наша эпоха вот в такой западне. Возникла вот такая стихия, и все, в том числе и эстрада, кружится внутри этой стихии. Совершенно ясно, что что-то должно измениться, но для этого должен появиться какой-то стимул, толчок.

«Каждый артист находит своего слушателя» Фото: © «Татар-информ»

«Концерты Салавата специально не жду»

– Сейчас у нас в Казани сезон концертов Салавата. Вы тоже сходили?

– Для меня не принципиально. Пусть люди ходят, смотрят его концерты, а я никогда как-то специально их не ждала.

– Вы, наверное, согласитесь, что сегодня на татарской сцене персона номер один – это Салават. А из женщин кого бы вы назвали?

– Из артисток эстрады Ильсия Бадретдинова очень хорошие дает концерты. Хотя в песнях есть некоторое однообразие, за умение создавать атмосферу, общение со зрителем, близость к народу ее можно назвать личностью современной сцены, самой популярной. Сегодня у нас на сцене много повторяющих за кем-то, искусственных. А Ильсия имеет свой образ, ее выступления интересные.

Конечно, к этой популярности она шла долгие годы, наверное, лет двадцать. Сегодня я вот считаю Ильсию оригинальной певицей, персоной. Много таких, кто везде выступает, строит из себя кого-то. Вроде бы и голоса неплохие, однако никого из них я не вижу как личность. Здесь речь не идет о «моң» или о вокальных данных, с этой точки зрения молодежь старается, ищет себя.

Но это лишь мое мнение, а у зрителя свои предпочтения, свои вкусы. Каждый артист находит своего слушателя. На современной эстраде возможностей проявить себя, завоевать любовь зрителя очень много. Кто-то привлекает красивым внешним видом, у кого-то песни душевные, а кто-то хорошо говорит со сцены.

Из мужчин я бы отметила Элвина Грея. Он принес новизну в эстраду. Для молодежи, выросшей на зарубежной музыке, он стал открытием, долгожданным новым дыханием. Татарские-башкирские песни он смог поднять до качества, достойного звучать на мировом уровне.

«Сохранять наши песни, приносить пользу народу – моя главная задача» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Стать депутатом? Не задумывалась над этим серьезно»

– В одном из своих интервью вы сказали, что могли бы стать депутатом, борющимся за справедливость. Вы и сейчас так думаете? Какие изменения хотели бы внести в нашу жизнь?

– Я бы начала работу с наведения порядка. Хотя у нас на улицах, в общественных местах чисто, на некоторых не очень бросающихся в глаза участках порядка нет, и это расстраивает.

Но на ваш вопрос как-то конкретно ответить не могу, потому что еще ни разу не думала об этом серьезно. И такого предложения не поступало.

– А если бы предложили? Согласились бы?

– Вы что, хотите позвать меня в депутаты? «Если предложат» и «предложили» – это ведь не одно и то же (смеется). Есть люди, которые работают в этом направлении, люди на должностях. Моя профессия – певица, я должна отдавать себя этой сфере. Сохранять наши песни, приносить пользу народу – моя главная задача.

– В соцсетях вы заинтриговали ваших поклонников, сказали, что скоро сообщите какую-то новость. Можете для наших читателей раскрыть эту тайну?

– Я собиралась сообщить о фестивале «Зәйнәбфест». От моих виртуальных друзей получила множество ответов, версий, но что это будет фестиваль – никто не догадался. Писали, что скоро у меня будет день рождения. Им ставила лайки, чтобы подсказать, что они близки к догадке.

– Какие хорошие события ожидаются у вас в жизни?

– Каких-то особых перемен нет. У меня теперь есть собака, три раза в день с ней гуляем, всем хватает. Ее мне подарили на 8 Марта.

Это ведь тоже живая душа, собаке надо уделять внимание, ухаживать за ней, теперь она член нашей семьи. Поэтому скорее хочется жить в своем доме. Не знаю, как, каким образом это сбудется. Но наш дружок стал стимулом начать двигаться к этому.

Автор: Гульназ Хабибуллина, intartat.tatar; перевод с татарского

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»