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Спорт
12 января 2022  14:08
Cергей Гаврилов

Лучший снайпер ФК «Нефтехимик» перешел в Премьер-лигу

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26-летний полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин перейдет в клуб Премьер-лиги «Урал» (Екатеринбург), сообщает пресс-служба команды.

Сумма трансфера не сообщается, однако портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Александр Юшин является не только лучшим бомбардиром нижнекамской команды, но и лидером чемпионата ФНЛ. В сезоне-2021/2022 Юшин провел 26 матчей за «Нефтехимик», на его счету 18 голов и четыре результативные передачи. Это лучший результат в турнире.

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