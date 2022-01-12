Лучший снайпер ФК «Нефтехимик» перешел в Премьер-лигу

26-летний полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин перейдет в клуб Премьер-лиги «Урал» (Екатеринбург), сообщает пресс-служба команды.

Сумма трансфера не сообщается, однако портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Александр Юшин является не только лучшим бомбардиром нижнекамской команды, но и лидером чемпионата ФНЛ. В сезоне-2021/2022 Юшин провел 26 матчей за «Нефтехимик», на его счету 18 голов и четыре результативные передачи. Это лучший результат в турнире.