«Лучший регион». Лыжница Фалеева рассказала, почему перешла в сборную Татарстана

Фото: социальные сети Фалеевой

Чемпионка Всероссийской спартакиады в спринте классическим стилем, российская лыжница Анастасия Фалеева объяснила, почему решила перейти в сборную Республики Татарстан.

Спортсменка тепло отзывалась о Республике, называя ее лучшим регионом страны. Также она выделила президента Федерации лыжных гонок Республики Татарстана Ильшата Фардиева, сказав, что он лучший начальник и к нему можно обратиться по любому вопросу.

«Лучшие условия для содержания спортсменов. Мы — профессиональные спортсмены, которые выполняют свою работу, бегая на лыжах. Как бы для кого-то это, возможно, смешно ни звучало, мы не трудимся на заводе, но у нас своя работа, и мы все хотим получать за неё достойную оплату. И Татарстан не только в плане финансовой поддержки, а в целом, что касается врачей, специалистов, сервиса, бригад, тренеров, всего-всего на свете — лучший регион», – цитирует Фалееву «Чемпионат».

Напомним, 18 января Анастасия Фалеева победила в спринте классическим стилем на пятом этапе Кубка России, который проходил в Казани. Лыжница показала время 3:25.77. Второе место заняла другая представительница сборной Республики Татарстан, Наталья Терентьева (3:25.92). Третьей пришла Алена Баранова из Томской области (3:27.06).