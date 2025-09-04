«Лучший поселок нашей республики»: в Васильево подвели итоги «Нашего двора»

4 сентября в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». Площадкой для встречи жителей и гостей стал парк «Леском» на улице Волжской.

Фестиваль объединил жителей, чтобы подвести итоги работы программы «Наш двор» и обсудить, как она меняет качество жизни в муниципалитетах.

Секретарь Зеленодольского местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Афанасьев отметил, что рад присутствовать на празднике в парке «Леском» вместе с жителями. Он напомнил, какой была эта территория до благоустройства.

«Я очень рад быть сегодня здесь вместе с вами в парке «Леском». Мы с вами все знаем, какая это была территория и что произошло, какие были преобразования. Наши люди, наши дети пользуются этой территорией, и все сделано очень по-доброму», – сказал Афанасьев.

Он вспомнил, что, приехав в Васильево в 2019 году, увидел множество нерешенных вопросов и обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Когда я приехал в Васильево, было очень грустно: предприятия не работают, много вопросов. Я пошел с ними к нашему Раису Рустаму Нургалиевичу Минниханову и сказал: «Вот по Васильеву такой объем беды». Он ответил: «Да, Васильево надо поддержать». Так появилась отдельная программа социально-экономического развития», – отметил он.

По словам Афанасьева, благодаря этой программе удалось построить важные социальные и спортивные объекты, обновить инфраструктуру и благоустроить набережную. «Мы построили универсальный спортивный зал, бассейн, модульный спортивный зал, детский сад на 220 мест, молодежный центр, сделали дороги, коммуникации, набережную. Сейчас думаем, как поставить ледовый каток. Но вопросов еще много», – подчеркнул он.

Глава района отметил, что жители сами могут видеть результаты этих преобразований. «Мы видим, как люди гуляют по набережной, и все очень рады. Чудес не бывает – это стоит денег, и это надо делать», – добавил Афанасьев.

Он также подчеркнул значимость фестиваля добрососедства и программы «Наш двор», которая, по его словам, является самой востребованной у жителей. «Программа «Наш двор» самая народная, самая востребованная, потому что каждый день мы выходим во двор: там мы живем, там празднуем свадьбы и юбилеи. Когда территория ухожена, есть тротуары, парковка, место для отдыха, душа радуется», – сказал он.

Афанасьев сообщил, что в районе уже благоустроено 375 дворов на сумму более полутора миллиардов рублей, однако впереди еще много работы. «До каждого двора мы обязательно дойдем, пускай не за год-два, но в ближайшие два-три года завершим программу», – отметил он.

Представитель республиканского актива, сенатор РФ Александр Терентьев, сам уроженец Зеленодольска, сделал акцент на развитии республики в целом.

«Мне особенно приятно видеть, как преображается Васильево. Республика развивается устойчиво, несмотря на все вызовы. Татарстан стал лидером по росту производственных мощностей, это новые рабочие места и доходы. Недавно Рустам Нургалиевич сообщил Президенту Владимиру Путину, что валовой региональный продукт республики превысил 5 триллионов. Но чудес не бывает – это результат труда всех жителей. Спасибо за работу на благо района, республики и Отечества», – поблагодарил сенатор.

Представитель республиканского актива, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов подчеркнул особое значение поселка.

«Лучший поселок нашей республики. Лучшие женщины – красавицы здесь, лучшие работники здесь. Поселок с каждым годом будет лучше. Мы для этого здесь. Мы ваши помощники», – подчеркнул он.

Член Штаба общественной поддержки, директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина в своем выступлении отметила, что благоустройство общественных пространств напрямую влияет на настроение и качество жизни людей. По ее словам, даже пасмурная погода не мешает жителям чувствовать тепло от преображения родных мест.

«Нам тепло от того, что наше пространство преображается, от того, что мы становимся друг другу добрее, честнее, от того, что мы наконец знакомимся с друг с другом в таких потрясающих общественных пространствах», – сказала она.

Зиннатуллина подчеркнула, что благоустроенные территории меняют повседневную жизнь людей, делая ее комфортнее и безопаснее.

«Теперь, выходя из дома утром на работу, в школу, в поликлинику, куда бы мы ни шли, мы видим наш преображенный двор. А возвращаясь, снова можем встретиться с нашими соседями, оставить машину в удобном месте, не беспокоиться о безопасности детей. И правда, наверное, лет десять назад такие инфраструктурные преображения республики были только мечтой», – отметила она.

По ее словам, в Татарстане активно реализуются и другие направления развития – от модернизации медицинских учреждений до строительства дорог и обновления инженерных сетей. Но именно общественные пространства остаются наиболее значимыми для каждого жителя.

«Парки, дворы, набережные – это то, что касается нас постоянно и напрямую. Это места, где мы встречаемся с самыми близкими людьми. Именно они вдохновляют нас, вдохновляют жителей», – сказала Наиля Зиннатуллина.

Завершилась официальная часть церемонией награждения благодарственными письмами Рустама Минниханова жителей многоквартирных домов, принимавших активное участие в реализации программы.

После торжественной части гостей ждала концертная программа в рамках проекта «Лето в Татарстане» – выступили группа «Яро-фолк» и коллектив ТЮЗа им. Г. Кариева.

В это же время возле площадок фестиваля работали палатки «Единой России», где распространялись агитационные материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ Рустама Минниханова.

Результаты программы «Наш двор» затронули почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тысяч детей. Было благоустроено 5 174 двора. С инициативой о создании программы «Наш двор» по благоустройству и обновлению дворов в 2019 году выступила «Единая Россия».

Программа запущена в 2020 году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова (с 2023 года – Раиса РТ). Он поддержал идею и поручил партии обсудить с жителями стандарты обустройства придомовых территорий. 5 лет Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» реализует республиканскую программу «Наш двор» по благоустройству дворов многоквартирных домов в Татарстане, аналогов которой нет в других регионах.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).