«Лучший подарок за сегодня»: росгвардейцы устроили казанцам сюрприз в честь 23 февраля

Военный оркестр Росгвардии Татарстана устроил музыкальный флешмоб, посвященный Дню защитника Отечества. Акция прошла в ТЦ «Тандем». Музыканты оркестра исполнили несколько популярных произведений военных лет для всех посетителей.

«Такие выступления уже успели стать традицией. Впервые подобный флешмоб мы провели на 8-е марта, на этом же самом месте. Выступление было настолько хорошо воспринято публикой, что мы решили повторять эту акцию каждый год», – поделился руководитель оркестра военный дирижер, Заслуженный артист Республики Татарстан майор Вадим Кравчук.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Появление музыкантов в вестибюле первого этажа стало большим сюрпризом для посетителей. В назначенное время артисты начали исполнять каждый свою партию «Марша танкистов» в разных частях торгового цента, а затем собрались все вместе на открытой площадке, где к ним присоединился дирижер.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Музыканты исполнили несколько популярных российских композиций, таких как «Три танкиста», «Катюша», «Марш артиллериста», «Марш-песня шофера» и несколько других произведений. А завершилась акция «Прощанием славянки».

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Наш оркестр дает концерты, и если в зале хотя бы одному человеку понравилось наше выступление, он не спал, а смотрел с широко раскрытыми глазами и аплодировал, то для меня день прошел не зря. А когда, как сегодня, нас обступили со всех сторон, и сверху, и снизу, даже с эскалаторов смотрели и просили еще и еще – ради такого стоит жить», – поделился впечатлениями от выступления Кравчук.

Действительно, мероприятие в первые же минуты привлекло внимание всех посетителей торгового центра, и быстро собрало большое количество зрителей. На лицах людей были заметны удивление и восторг, ведь не каждый день можно увидеть такой флешмоб. Многие посетители подошли ближе, достали телефоны и начали снимать происходящее на камеры.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Я под большим впечатлением. Я сам служил, поэтому особенно был рад увидеть сегодня военный оркестр, услышать живую музыку. Подняли настроение на весь день, это просто лучший подарок за сегодня. Дети тоже в восторге, они никогда раньше не видели настоящих музыкантов так близко», – поделился один из посетителей.

В завершении выступления оркестра Вадим Кравчук обратился к собравшимся вокруг зрителям и поздравил всех мужчин с Днем защитника Отечества.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Желаем крепкого здоровья вам, вашим близким, вашим семьям. Мирного неба над головой, и чтобы такое же хорошее настроение у вас сохранялось до следующего нашего выступления», – сказал Кравчук и добавил, что ждать следующего флешмоба осталось недолго – он состоится уже 8-го марта.