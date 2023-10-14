«Лучший подарок на День отца»: житель Арска забрал из роддома жену с четвертым ребенком

Накануне Дня отца из родильного дома № 1 казанской клинической больницы №7 торжественно выписали Лейлю Гатауллину и ее четвертого ребенка. Семья Гатауллиных живет в Арске.

«Я стал отцом в четвертый раз и самое неожиданное, что наша девочка родилась в такой праздник», – поделился многодетный отец Назип Гатауллин.

Новорожденную малышку назвали Мадина.

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

«К четвертому ребенку очень долго шли, потому что и возраст дает о себе знать. Решились, и надеемся, что не остановимся, будет и пятый. Я – очень счастливая мама, вот у меня на руках моя маленькая принцесса. Я очень счастлива», – рассказала Лейля Гатауллина.

У Гатауллиных теперь три дочери и сын, традиция многодетности передается в семье из поколения в поколение. Старшая дочь Адиля поделилась, что в большой семье никогда не бывает скучно, царит теплая и дружная атмосфера и всегда найдется, кто-то, кто поможет или развеселит.

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

Поздравить молодую семью приехали начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Гульшат Нигматуллина, министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин, глава Арского муниципального района Ильшат Нуриев и сотрудники ГИБДД Республики Татарстан.

«Мы понимаем, что дети без отцов не рождаются. В преддверии Дня отца у вас такой праздник. Пусть это ребенок принесет вам еще больше счастья, потому что вы уже счастливая семья! И мы от лица всего здравоохранения надеемся, что это только середина пути» – поздравил многодетных родителей Марсель Минниулин.

Памятные подарки родителям вручили сотрудники ГИБДД и глава Арского района Ильшат Нуриев.

«Это важно для всего общества. Самое великое богатство – это дети. Это наше будущее. Если правильно подойти к воспитанию детей, у нас будущее будет правильное. В нашем районе более двух тысяч многодетных семей, и мы очень гордимся этим», – подчеркнул Ильшат Нуриев.

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

По статистике за последние 9 месяцев в Татарстане в 297 семьях появились двойни, а в двух семьях – тройни. При этом, из общего числа зарегистрированных детей 10756 являются первенцами, 9279 – вторыми детьми, 5322 – третьими, 2068 – четвертыми и более.

В республике порядка сорока тысяч многодетных семей и их становится все больше – в семьях рождаются третьи и четвертые дети.

«Это говорит о хорошем уровне обеспечения семей материальными и социальными ресурсами. Мы живем в процветающей республике, где много социальных стимуляций, где много делается для комфорта семей. За такими семьями будущее. Не останавливайтесь на достигнутом. Побольше детей! Демографическая ситуация – одна из приоритетных задач», – отметил в своей речи министр здравоохранения РТ.

Для государственной регистрации новорожденной родители воспользовались новым электронным сервисом «Рождение ребенка».

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

«Это очень удобно. Новая форма позволяет удаленно направить медицинское свидетельство о рождении в личный кабинет матери на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Маме нужно было всего лишь согласовать имя с мужем и направить электронное заявление в желаемый орган ЗАГС, где без их личного присутствия малышка была зарегистрирована. Все больше и больше мам переходят на новую программу», – поделилась начальник управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина.

Сама мама девочки тоже отметила удобство нового суперсервиса, поскольку ей не нужно было никуда идти, весь процесс оформления прошел удаленно.

За 9 месяцев этого года органами ЗАГСа зарегистрировано более 27,4 тысячи новорожденных, из них в более чем пяти тысячах случаев родители использовали суперсервис.

Материал подготовлен Альбиной Шафеевой