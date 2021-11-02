Лучший момент недели лиги ВТБ исполнил форвард УНИКСа

Сегодня Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели, среди которых — бросок сверху (данк) в исполнении хорватского форварда казанского УНИКСа Марио Хезоньи в выездном матче с пермской «Пармой».

26-летний хорват забил на последних секундах второй четверти, сделав счет 33:37. Хезонья же в концовке забил решающий дальний бросок, позволивший УНИКСу выиграть очень сложный матч со счетом 73:66. Успех вывел казанцев с четырьмя победами при одном поражении на второе после ЦСКА место в чемпионате лиги ВТБ.

Всего в Перми Хезонья набрал 27 очков, был признан MVP матча и попал в символическую пятерку недели в Единой лиге ВТБ. В нынешнем чемпионате лиги ВТБ он набирает 17,6 очка в среднем за игру – это 6-й показатель в лиге.

7 ноября в турнире останется один лидер — УНИКС примет дома ЦСКА. А 4 ноября в рамках чемпионата Евролиги казанцы во французском Лионе сыграют с «Асвелом». В этом турнире УНИКС с тремя победами и четырьмя поражениями занимает 11-е место при 18 участниках.