Лучший молодой преподаватель Казани: «Наши студенты счастливы, что выбирают КГЭУ»

Молодой преподаватель Регина Исхакова, которая трудится в Казанском государственном энергетическом университете, стала обладателем звания «Лучший молодой преподаватель Казани 2021 года».

Регина Исхакова — потомственный ученый, из династии педагогов, оба ее дедушки-преподаватели были кандидатами и докторами наук. Молодой ученый унаследовала страсть к преподаванию — в свои 32 года она является кандидатом технических наук, доцентом кафедры «Технологии в энергетике и нефтегазопереработке».

Педагогический стаж Регины составляет семь лет. В этом году она впервые приняла участие в конкурсе, к которому допускаются лишь те, кто достиг значительных результатов в научной, учебно-методической и воспитательной деятельности, и сразу же одержала победу.

Научное состязание включало два этапа — заочный и очный формат. На заочном этапе экспертная комиссия рассмотрела 19 заявок конкурсантов, включавших профессиональное портфолио конкурсантов и видеозапись учебных занятий со студентами. В очном финале конкурса только 10 представителей смогли побороться за звание лучшего молодого преподавателя Казани.

Дисциплина, которую преподает Регина Исхакова, связана с очисткой природных и сточных вод и называется «Охрана водного и воздушного бассейнов».

«На заочном этапе мы высылали видео, где представили свои методы и подходы к преподаванию. Меня поддержал первый курс. Вместо со студентами мы сняли открытый урок, на котором показали технологию, которая связывает научно-теоретическое исследование и практическое применение. Это позволяет студентам больше проникнуться предметом, понять связь науки и практики, расширить кругозор и повысить интерес. Тема, которую мы презентовали, называлась „Очистка природных и сточных вод“», — рассказала Регина Исхакова.

Финал очного конкурса состоялся в Молодежном центре имени А. Гайдара. Он включал публичные конкурсные испытания: творческую самопрезентацию, в которой конкурсанты демонстрировали свои лучшие профессиональные и личностные качества, и дебаты. Если первая была «домашней работой» конкурсантов, то наиболее сложным и захватывающим испытанием стали дебаты, в которых по итогам жеребьевки отстаивались противоположные позиции по актуальным проблемам современного образования и науки.

В состав экспертной комиссии вошли председатель Совета молодых ученых и специалистов Казани, кандидат технических наук Сергей Гапоненко; заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по образованию и науке Римма Гильмеева; председатель Совета молодых педагогов Республики Татарстан Рустам Каримов и многие другие.

«Мне выпала тема по введению в учебных планах, дисциплина по социальному и бизнес-проектированию, управление собственной карьерой и финансовой грамотностью. Я поддерживала позицию „За“, что это нужно и необходимо в современном образовании», — поделилась Регина Исхакова.

По словам молодого педагога, ее выпускники успешны в дальнейшей жизни, идут работать по широкому профилю — на предприятия энергетики и нефтегазопереработки.

«Наши студенты рады, что являются выпускниками нашей кафедры и Казанского энергетического университета», — резюмировала Регина Исхакова.

Все участникам творческого состязания вручили цветы и ценные призы от спонсоров конкурса. Регина Исхакова получила Диплом победителя, денежный приз и спецприз от Татарстанской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования — круиз на теплоходе до Самары.

«Лучший молодой преподаватель Казани 2021» — конкурс, который проводится среди молодых преподавателей высших учебных заведений и профессиональных образовательных учреждений Казани. Цель — стимулировать научную активную молодежь, создать условий для профессиональной самореализации и личностного роста молодых преподавателей, а также для повышения уровня учебно-методической и воспитательной работы.