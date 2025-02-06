Лучший легионер в истории «Спартака» хочет вернуться в Москву: нужен ли Промес Станковичу

В последнее время нападающий Квинси Промес открыто показывает, что хочет вернуться в «Спартак». К примеру, делает посты в соцсетях, посещает игры «красно-белых» на сборах, а также публикует фото с бывшими партнерами по команде. «ТИ-Спорт» разобрался, чем Промес может помочь команде Деяна Станковича.





Фото: spartak.com

Промес не оставляет попыток вернуться

Наверное, все помнят, как прервалась карьера Квинси Промеса в «Спартаке». Если коротко, то в прошлом году он попал в ДТП и скрылся с места преступления, находясь на сборах в ОАЭ с «красно-белыми». Затем в Эмираты поступил запрос на экстрадицию от прокураторы Нидерландов. На родине игрока заочно приговорили к шести годам заключения по делу о контрабанде наркотиков и к полутора годам из-за нападения на двоюродного брата. В итоге футболист провел два месяца в тюрьме и был отпущен под залог, однако без возможности покинуть ОАЭ.

Летом контракт Промеса со «Спартаком» истек, и он подписал соглашение с «Дубай Юнайтед», который выступает во второй по силе лиге ОАЭ. Однако форвард не теряет надежды вернуться в Москву. Так, Промес активно намекал о своем желании возобновить карьеру в команде Деяна Станковича, празднуя гол в форме спартаковского ромбика. Но помимо намеков были и открытые действия.

К примеру, на зимних каникулах он часто публикует фото с бывшими партнерами по «Спартаку», в частности, Александром Соболевым. Также делал посты в своих социальных сетях, где писал «Однажды спартаковец — навсегда спартаковец». А на днях он посетил игру «красно-белых» с «Астаной» (4:1), которая проходила в Эмиратах.

Как видим, Промес действительно хочет обратно и наверняка скучает по своей бывшей команде. Но понадобится ли сам Квинси «Спартаку»?

Фото: spartak.com

«Спартаку» бы пригодился его лучший легионер

Стоит напомнить, что Квинси Промес был одним из самых результативных игроков в РПЛ. В свое время его даже считали лучшим легионером «Спартака» в истории. И заслуженно, надо сказать.

Так, после возвращения из «Аякса» в Москву в сезоне 2020/21, форвард настрелял 35 мячей и отдал 16 передач за 77 матчей. В своем последнем полном сезоне за «красно-белых», 2022/23, он забил 20 мячей и сделал семь ассистов. Тогда он финишировал вторым в гонке бомбардиров, уступив игроку «Зенита» Малкому.

Но помимо хорошей статистики, на его стороне универсальность. Он может выступать в центре нападения и на флангах. К слову, в «Спартаке» голландец играл именно на позиции левого вингера. Если посмотреть на нынешний состав «красно-белых», то из нападающих у них остался лишь Манфред Угальде. Шамар Николсон и Виллиан Жозе ушли.

Конечно, скоро «Спартак» должен пополнить новый форвард – легионер Ливай Гарсия. Но он тоже игрок центра нападения, вингеров у команды по-прежнему нет. Квинси как раз может занять эту позицию и разнообразить игру «красно-белых». С другой стороны, Квинси может выходить на поле в роли «джокера» под конец встречи и быть лидером раздевалки.

Фото: spartak.com

Не повредит ли годовой перерыв?

Однако есть один фактор, который ставит резонность его возвращения под сомнения. Это возраст игрока. Сейчас Промесу 33 года. Конечно, в своей команде «Дубай Юнайтед» он является лучшим бомбардиром с семью голами. Но, повторимся, эта команда играет во второй лиге ОАЭ. Неизвестно, потянет ли возрастной игрок уровень РПЛ.

Но, как показывает текущий сезон, возраст – помеха не для всех игроков. Артем Дзюба, к примеру, в свои 36 лет стабильно забивает за «Акрон». Джон Кордоба, которому уже 31, является лидером нападения в «Краснодаре». Главное, чтобы у Квинси была хорошая форма, которая, судя по его результативности, неплохая.

Фото: spartak.com

Рискует ли «Спартак» репутацией?

На фоне усиления ЦСКА, «Зенита» и других конкурентов РПЛ подписание Промеса выглядит заманчивым для «Спартака». Он стоит недорого, выступает в откровенно слабом чемпионате. У «красно-белых» не возникнет трудностей с подписанием Квинси. Но захотят ли они это делать?

Если смотреть с точки зрения цена-качество, то да, это хороший трансфер. Но важно понимать, что голландец сейчас – не тот весельчак, который когда-то поднимал настроение своим партнерам в «Спартаке». В данный момент он преступник, причем с серьезными нарушениями закона. Ему в первую очередь нужно убежище, футбол для игрока отошел на второй план. Если он вернется в Нидерланды, то его обязательно посадят на несколько лет.

Конечно, лучшим убежищем для Квинси будет Москва. Он знаком с городом, с командой, выступать он будет за престижный клуб, который бьется за титулы. Но «Спартак» в таком случае окажется под колоссальным давлением, появится клеймо, что клуб укрывает преступника. А если Промес еще и не заиграет, тогда его переход и вовсе обернется катастрофой.

Видимо, из-за этого «красно-белые» пока не предпринимают действий по подписанию игрока – они взвешивают все риски. К тому же остается вопрос, не лучше ли задействовать в матчах молодых ребят из академии? Они голодны до побед, замотивированы, а Промес неизвестно в какой форме.

В целом если руководство «Спартака» готово будет принять удар за подписание Промеса, то переход будет неплохим. Российские команды из других видов спорта, например, нередко несли репутационные убытки из-за своих игроков. Например, отличался со знаком минус один их самых ярких легионеров КХЛ Рид Буше.

Промес в Дубае, Соболев в «Зените» - где «Спартак» Абаскаля?

В начале прошлого сезона в «Спартаке» хорошо себя показывало трио нападения Промес-Соболев-Бонгода. Из него лишь Тео сейчас играет за «красно-белых». Промес, как мы знаем, в Эмиратах, а Соболев совершил скандальный переход в «Зенит». А где остальная команда Гильермо Абаскаля?

Большинство игроков из того состава все еще играет в «Спартаке», но некоторые футболисты покинули команду. В их числе многолетний капитан Георгий Джикия. У него был конфликт с испанским специалистом, из-за чего летом с ним не стали продлевать контракт. Сейчас защитник выступает за «Химки».

Также минувшим летом Москву покинул вингер Виктор Мозес, выступавший за «Спартак» с 2020-го года. У нигерийца истек контракт, который не стали продлевать.

Совсем недавно команду покинул вышеупомянутый Шамар Николсон. Контракт нападающего со «Спартаком» был расторгнут по соглашению сторон. Ямаец обладал хорошим потенциалом, но, к сожалению, так и не смог заиграть.

Фото на анонсе: spartak.com