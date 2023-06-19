Талия Минуллина раскрыла роль женщин в достижении целей устойчивого развития

Женщины в достижении целей устойчивого развития играют главную роль, заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. По ее словам, это подтверждается многими международными исследованиями, которые называют среди причин такого положения вещей коммуникационные способности прекрасного пола.

«Это доказано разного рода исследованиями. И один из главных факторов — это то, что женщина все же лучший коммуникатор, чем мужчина. Дело в том, что она чувствует эмоционально атмосферу и собеседника, и может в нужный момент склонить его к нужному решению», – сказала Минуллина.

Женщины, по ее мнению, оказывают серьезное влияние не только на исход переговоров, но и играют важную роль в кадровом подразделении. Так, большая часть кадровиков как раз представлена женским полом.

Для Татарстана тема роли женщины в работе особенно актуальна, считает Минуллина. «Наша культура, история и традиции диктуют нам навязанный домострой, когда женщина должна сидеть дома, следить за детьми, заниматься кулинарными делами. И все это до сих пор живет в нашей культуре», – считает руководитель АИР РТ.

Во время дискуссии эксперты обсудили роль бизнеса в устойчивом развитии, вопросы гендерного равенства, а также роль вузов в формировании новой экономической модели устойчивого развития.

К примеру, участники встречи отметили, что необходимо выстроить экосистему и развеять мифы о гендерном делении профессий – от профориентации в школах и университетах и создания современных научно-просветительских центров и музеев, до поддержки женского лидерства и материнства со стороны работодателей.

Отметим, что встречу, посвященную теме ESG и роли женщин в повестке устойчивого развития, организовал СИБУР совместно с Агентством инвестиционного развития Татарстана.