Лучший инспектор ГИБДД России из Челнов заболел онкологией

Жителю Челнов и лучшему инспектору ГИБДД России 2005 года Юрию Гарькавому поставили диагноз – онкология. Тогда на конкурсе, проведенном 19 лет назад, командир второго взвода отдельного батальона ДПС ОГИБДД УВД Челнов стал лучшим в знании боевых приемов борьбы, стрельбе из пистолета и фигурном вождении грузовика на скорости, а всего несколько дней назад сын инспектора сообщил о болезни папы, пишут «Челнинские известия».

По словам сына Александра, у его отца рак на 4 стадии с метастазами в печень. Теперь у лучшего инспектора на счету каждая минута жизни, поэтому его близкие обращаются за помощью.

Узнав о состоянии здоровья Гарькового, многие стали поддерживать семью, кто чем может. По словам Александра, всего за три дня с момента публикации они собрали более 467 тыс. рублей. Он даже не ожидал, что получит такой отклик от граждан и поблагодарил всех неравнодушных.

Александр признался, что отец в силу своего характера постесняется попросить помощи, но, узнав об оказанной поддержке, слезы выступили у него на глазах. Он очень переживает, что не может поблагодарить лично каждого откликнувшегося, рассказал сын.

Если вы захотите поддержать Юрия Гарькавого, можно связаться с сыном – Александром Гарькавым во «Вконтакте».