«Лучший город для жизни и бизнеса»: пять историй людей, переехавших в Казань ради карьеры

Казань вошла в тройку лучших городов страны для карьерного роста, по мнению россиян. Как люди из других регионов и стран добились здесь успеха на большой сцене, госслужбе и в бизнесе, узнала обозреватель «Татар-информа».

Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры? Фото: superjob.ru

«Работаю в министерстве с семи утра и до позднего вечера»

Первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ – главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов родился в городе Реж Свердловской области. Окончил Уральский государственный университет путей сообщения, где учился на инженера-эколога, а также Уральский федеральный университет имени Ельцина, где учился на экономиста-менеджера. В Казань переехал из Екатеринбурга в 2016 году.

«Если честно, давно хотел переехать в Казань. На сайте Минэкологии РТ нашел информацию о конкурсе на вакансию консультанта Центрального территориального управления. Подал заявку, сдал тесты, прошел собеседование и конкурс. На тот момент мне было 26 лет, имел опыт работы в Росприроднадзоре Екатеринбурга, где трудился начальником отдела охраны атмосферного воздуха», – вспоминает Айрат Шигапов.

До переезда в Казань он часто приезжал в Татарстан к родственникам, был на открытии Универсиады в 2013 году, увиденное впечатлило. Собеседник «Татар-информа» говорит, что наш город всегда ассоциировался со спокойствием, комфортом и уютом. Кроме того, перед амбициозными молодыми людьми здесь открыты все дороги.

Айрат Шигапов говорит, что наш город всегда ассоциировался со спокойствием, комфортом и уютом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С первых дней работал в министерстве с семи утра и до позднего вечера, старался выкладываться на все сто, подходил к поручениям с максимальной ответственностью. Большую роль сыграло то, что у меня есть ученая степень по экологии. Наш министр всегда уделяет должное внимание взаимодействию с наукой. Он считает, что при принятии управленческих решений нужно полагаться на научную работу», – пояснил спикер.

Должность заместителя министра экологии и природных ресурсов РТ Айрату Шигапову предложили буквально через три с половиной года работы в министерстве. Главным критерием оценки труда для него является снижение количества жалоб населения.

«Перед экологами стоит задача номер один, чтобы окружающая среда была благоприятной. Здесь важную роль играет экологическая и социальная ответственность предприятий и населения», – говорит Шигапов.

Спикер также отметил, что жителей города сейчас наиболее волнуют несанкционированные свалки, состояние атмосферного воздуха и рек.

Михаил Кузнецов: «Когда переезжал в Казань, были стереотипы, чтобы здесь дорога только для местных, татар. Безусловно, эти стереотипы сломались, и я тому яркий пример» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Для предпринимателей создан идеальный бизнес-климат»

Уполномоченный по развитию предпринимательства в Казани Михаил Кузнецов переехал в Казань из Волжска в 2002 году, когда поступил на учебу в КГУ. Почти 12 лет отдал науке, потом появилась семья, нужно было зарабатывать на жизнь. Тогда и открыл швейное производство – «Толстойвеар». В 2020 году пришел в политику, стал депутатом Казгордумы.

«Когда переезжал в Казань, были стереотипы, что здесь дорога только для местных, татар. Безусловно, эти стереотипы сломались, и я тому яркий пример», – отметил Кузнецов.

Житель Казани уверен, что в городе созданы все возможности для учебы студентов, развития крупного бизнеса и мелких предпринимателей. Кроме того, здесь хорошо развита социальная инфраструктура. В городе множество красивых парков и скверов, строятся современные жилые комплексы и современные дорожные развязки.

«Для предпринимателей здесь создан идеальный бизнес-климат», – подчеркнул Кузнецов.

Алессандро Каггеджи – подданный Великобритании и выпускник Московской академии хореографии – в 2015 году принял приглашение работать в казанской балетной труппе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Люблю движение и шум большого города»

Солист Татарского театра оперы и балета имени Джалиля Алессандро Каггеджи – подданный Великобритании и выпускник Московской академии хореографии. После окончания учебы в 2015 году Алессандро принял приглашение работать в казанской балетной труппе. С труппой театра гастролировал в странах Европы.

«Меня в первую очередь привлек театр. В моей жизни самое важное – творчество. Татарский театр оперы и балета имеет большой классический репертуар, исполненный на высоком уровне. Привлек и сам город, недаром Казань называют третьей столицей России, это действительно так. Город постоянно развивается, здесь всегда есть чем заняться. Мне, конечно, иногда не хватает движения и шума большого города. Многие этого не любят, а я люблю», – сообщил Алессандро.

Собеседник «Татар-информа» родился в Манчестере. Он многочисленный лауреат и призер различных международных балетных конкурсов. В 2020 году стал лауреатом премии «За лучшую хореографию номеров, специально поставленных для конкурса» на Всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов в Москве. В 2019 году признан лауреатом второй премии, обладателем серебряной медали и приза за лучшую современную хореографию VII Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» в Сочи. И это лишь небольшая часть списка его многочисленных достижений на сцене.

«В Казани, я думаю, построить карьеру возможно, многие молодые люди так и делают. Мегаполис находится недалеко от Москвы и других городов. Когда у меня нет спектаклей в Казани, уезжаю на постановки в других театрах России. Современное искусство в Казани еще не так развито, как в Москве или в Питере, но казанская публика давно к этому готова. Будем надеяться, что скоро все будет», – заключил артист балета и хореограф.

Константин Игнатик считает, что из городов-миллионников Казань – лучший город для жизни Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Бизнесмены – люди не из пуганых»

Константин Игнатик переехал в Казань из Ижевска во время пандемии, здесь он открыл салоны тайского массажа – СПА Sabai. Его супруга-татарка всю жизнь мечтала жить в Татарстане.

«Кто занимается бизнесом – люди не из пуганых. Пандемия пандемией, в стране постоянно что-то случается, но мы ведь из-за этого не должны останавливаться», – говорит он.

В столице Татарстана мужчину привлек средний уровень заработной платы, развитая социальная инфраструктура. Он воспитывает двух детей, поэтому особенно порадовала развитая сеть учреждений среднего и дополнительного образования Казани.

Константин ведет аналогичный бизнес в Сочи, Ижевске, Тюмени и планирует возобновить деятельность в Москве. Он считает, что из городов-миллионников Казань – лучший город для жизни.

«Я много езжу по стране, раньше у меня был другой бизнес, связанный со строительством. Объективно могу сказать, что Казань круче в сто раз любого другого миллионника», – добавил спикер.

Константин уже открыл в Казани два салона тайского массажа, в них работают массажисты из Таиланда и Индонезии по официальным контрактам. Спикер благодарен федеральной миграционной службе, которая «не ставит палки в колеса легальному бизнесу».

Александр Попов: «Казань – один из самых комфортных городов, прежде всего, для обычной жизни, и только потом уже для работы, построения карьеры» Фото: из личного архива Александра Попова

«Самым главным было наличие парков и скверов, исторических мест»

Экономический обозреватель «Татар-информа» Александр Попов переехал в Казань в 2020 году. В своем выборе он руководствовался несколькими критериями.

«Казань – один из самых комфортных городов, прежде всего, для обычной жизни, и только потом уже для работы, построения карьеры. Для меня самым главным была именно комфортность жизни – наличие парков и скверов, исторических мест и объектов, культурных учреждений, удобства перемещений и всего того, из чего складывается простое обывательское существование», – пояснил он.

Александр родился в Новосибирске и имеет опыт работы в Москве, Кемерове и Алма-Ате. Все его переезды были связаны с работой и новыми должностями.

«В Москве сверхбыстрый ритм жизни, много людей, толкотня и безумные расстояния между локациями, несмотря на развитость метрополитена. Туда стоит переезжать в самом начале, когда еще есть драйв и хочется строить карьеру. Кемерово – столица Кузбасса, скучный провинциальный город, но в силу индустриальной развитости региона там была достаточно интересная работа. Жить там было весьма грустно, в том числе и из-за экологии. Алма-Ата – красивый зеленый город, но все-таки другая страна. И там надо было решать – закрепляться и осваиваться или уезжать», – говорит журналист.

Он считает, что в плане карьерного развития в Казани гораздо больше возможностей благодаря развитой экономике региона, индустриальному разнообразию, реализации различных инвестпроектов. Безусловным плюсом является и относительная близость мегаполиса к Москве и Санкт-Петербургу.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»