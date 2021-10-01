Футболист «Рубина» стал автором самого красивого гола сентября в РПЛ

Первый гол футболиста «Рубина» Андерса Дрейера, забитый в домашней игре с «Уралом» (4:0), был признан лучшим в РПЛ по итогам сентября. О результатах голосования рассказала пресс-служба лиги.

Датский легионер казанского клуба забил пяткой, причем уже на второй минуте встречи. Стоит отметить, что в своем дебютном матче за казанцев Дрейер отметился хет-триком. Однако после столь оглушающего дебюта больше не забивал, а «Рубин» попал в полосу неудач.

За гол Дрейера проголосовали болельщики и эксперты. А вот представители канала «Матч Премьер» назвали лучшим мяч хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче с «Сочи» (3:0).

После девяти матчей в активе «Рубина» 14 очков — седьмое место. Завтра казанцы примут на своем поле «Нижний Новгород».