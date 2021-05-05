Лучший гол КХЛ забил игрок «Ак Барса» Артем Галимов

Континентальная хоккейная лига определила десятку лучших голов сезона. Лучшим признан гол нападающего казанского «Ак Барса» Артема Галимова в ворота пекинского «Куньлуня» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата, который состоялся 30 января.

Галимов попал в рейтинг дважды. На 9-м месте его эффектный проход в матче с регулярки с «Салаватом Юлаевым», который завершился пасом на пустые ворота Стефану Да Косте. На 8-м месте в хит-параде оказался еще один гол «Ак Барса» в ворота уфимской команды — на этот раз забил Кирилл Петров в четвертьфинальном матче Кубка Гагарина.

21-летний Галимов сотворил настоящий шедевр в матче с «Куньлунем». Артем выкатился к воротам гостей, прокатился по пятачку китайцев и, уже откатываясь спиной к воротам соперника, послал шайбу себе между ног и попал.

В данный момент Галимов готовится к играм за сборную России на чемпионате мира в Латвии.