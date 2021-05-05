news_header_top_970_100
Минтимер Шаймиев присоединился к проходящему онлайн «Бессмертному полку»
Минтимер Шаймиев присоединился к проходящему онлайн «Бессмертному полку»
Дорожники начали переустраивать коммуникации и ЛЭП на дублере Горьковского шоссе в Казани
Дорожники начали переустраивать коммуникации и ЛЭП на дублере Горьковского шоссе в Казани
В честь погибших на войне уроженцев Татарстана пройдет акция «Сад памяти»
В честь погибших на войне уроженцев Татарстана пройдет акция «Сад памяти»
Ру Тат
news_header_bot_970_100
5 мая 2021  21:25
Сергей Гаврилов

Лучший гол КХЛ забил игрок «Ак Барса» Артем Галимов

news_top_970_100

Континентальная хоккейная лига определила десятку лучших голов сезона. Лучшим признан гол нападающего казанского «Ак Барса» Артема Галимова в ворота пекинского «Куньлуня» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата, который состоялся 30 января.

Галимов попал в рейтинг дважды. На 9-м месте его эффектный проход в матче с регулярки с «Салаватом Юлаевым», который завершился пасом на пустые ворота Стефану Да Косте. На 8-м месте в хит-параде оказался еще один гол «Ак Барса» в ворота уфимской команды — на этот раз забил Кирилл Петров в четвертьфинальном матче Кубка Гагарина.

21-летний Галимов сотворил настоящий шедевр в матче с «Куньлунем». Артем выкатился к воротам гостей, прокатился по пятачку китайцев и, уже откатываясь спиной к воротам соперника, послал шайбу себе между ног и попал.

В данный момент Галимов готовится к играм за сборную России на чемпионате мира в Латвии.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное