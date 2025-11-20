Лучший бомбардир «Торпедо» прошлого сезона перешел в «Нефтехимик» на правах аренды

Фото: hctorpedo.ru

Нижегородское «Торпедо» объявило, что нападающий Никита Артамонов перебрался в Нефтехимик» на правах аренды до завершения текущего сезона. Обосновывая это решение, генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга указал, что оно продиктовано интересами самого спортсмена.

«Решение о временном переходе Никиты в ХК «Нефтехимик» принято в его интересах, с целью получения им большего игрового времени и возможности провести часть чемпионата рядом с семьей. Это должно положительно сказаться на его спортивных результатах и дальнейшем профессиональном развитии», — приводит слова Забуги пресс-служба «Торпедо».

Стоит отметить, что Артамонов являлся лучшим бомбардиром «Торпедо» в прошлом регулярном чемпионате КХЛ (2024/2025). В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах, отметившись единственным результативным баллом. Также он играл за «Торпедо-Горький» в чемпионате ВХЛ.

Артамонов является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика». В Нижнекамске по-прежнему живет его семья.