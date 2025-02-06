Лучший бомбардир «Ирбиса» Саберзянов назвал своих любимых игроков в КХЛ и НХЛ

Фото: irbis.ak-bars.ru

Лучший бомбардир «Ирбиса» в этом сезоне, нападающий Малик Саберзянов, назвал своих любимых игроков КХЛ и НХЛ в интервью «ТИ-Спорту».

«В "Ак Барсе" мне нравится игра Александра Барабанова. Равняюсь на этого хоккеиста. К числу кумиров также отнесу Никиту Гусева из "Динамо". Из НХЛ меня впечатляет молодой нападающий Коннор Бедард. Очень круто он играет за "Чикаго Блэкхокс" в свои 19 лет», – сказал Саберзянов.

В сезоне МХЛ 2024/25 Саберзянов принял участие в 39 матчах за «Ирбис», отметившись 15 голами и 26 результативными передачами.