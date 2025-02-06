news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 6 февраля 2025 15:28

Лучший бомбардир «Ирбиса» Саберзянов назвал своих любимых игроков в КХЛ и НХЛ

Лучший бомбардир «Ирбиса» Саберзянов назвал своих любимых игроков в КХЛ и НХЛ
Фото: irbis.ak-bars.ru

Лучший бомбардир «Ирбиса» в этом сезоне, нападающий Малик Саберзянов, назвал своих любимых игроков КХЛ и НХЛ в интервью «ТИ-Спорту».

«В "Ак Барсе" мне нравится игра Александра Барабанова. Равняюсь на этого хоккеиста. К числу кумиров также отнесу Никиту Гусева из "Динамо". Из НХЛ меня впечатляет молодой нападающий Коннор Бедард. Очень круто он играет за "Чикаго Блэкхокс" в свои 19 лет», – сказал Саберзянов.

В сезоне МХЛ 2024/25 Саберзянов принял участие в 39 матчах за «Ирбис», отметившись 15 голами и 26 результативными передачами.

#МХЛ #хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

5 февраля 2025
Подмосковный проект «Светлый город» едва не сорвался из-за аферы жительницы Казани

Подмосковный проект «Светлый город» едва не сорвался из-за аферы жительницы Казани

5 февраля 2025