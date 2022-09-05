Стартовал прием заявок на волонтерскую премию «Добрый Татарстан – 2022»

В Татарстане стартовала заявочная кампания ежегодной премии «Добрый Татарстан». Она проводится для выявления, поддержки и поощрения волонтеров за выдающиеся результаты. О том, какие новинки ожидают участников в 2022 году, на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Мы запускаем премию „Добрый Татарстан“, которая проходит в преддверии дня добровольца 5 декабря. Это аналог всероссийского конкурса, однако мы хотим отдельно выделить волонтеров республики. Мы провели впервые эту премию в прошлом году, она охватила 18 разных номинаций, мы определили 38 лауреатов. Каждая номинация курировалась профильными ведомствами», — отметила спикер.

Заявки для участия принимаются в электронном виде в федеральной системе Добро.ру в разделе «Конкурсы». Оцениваться будет волонтерская деятельность человека за последние два года.

В этом году в премии появится новый конкурсный этап под названием «Марафон добрых дел». Всего же она будет проходить в пять этапов: заявочная кампания до 25 сентября, заочный этап с 3 по 14 октября, новый этап «Марафон добрых дел» с 17 по 21 октября, очный этап с 22 октября по 11 ноября, а затем состоится подведение итогов премии, пояснил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин.

«На этапе „Марафон добрых дел“ каждому участнику предлагается вести собственный блог в социальной сети „ВКонтакте“, где он сможет делиться своими историями о волонтерской деятельности, рассказывать об участии в премии и получать за это баллы», — подчеркнул он.

По его словам, «Добрый Татарстан» — это одна из немногих премий, в которых выигрывают не проекты, а люди. В первую очередь, она направлена на то, чтобы поощрить конкретного человека, который совершает добрые дела.

«Есть много конкурсов, где говорят о проекте, дают ему поддержку. Но нет ни одного, который признавал бы достижения конкретного человека. Премия „Добрый Татарстан“ как раз об этом. Это реакция на запрос от самого сообщества», — поделился Мубаракшин.

В прошлом году премия «Добрый Татарстан» впервые прошла в новом формате. Определили победителей по 18 номинациям, в том числе лучшего серебряного волонтера, лучших волонтеров в сфере экологии, культуры, туризма, помощи животным и многих других. Обладателем Гран-при стала участница команды «Молодежки ОНФ» Лиана Файзуллина.

«В первый день я была в шоковом состоянии, но при этом очень рада. Это мотивирует идти дальше и совершать добрые дела. После премии в Татарстане началась активная работа с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, в нее мы также включились. Звание обладателя Гран-при идет с тобой в течение всего года, и ты понимаешь, ради чего все это делаешь», — поделилась обладательница награды.