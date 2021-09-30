Лучшие участники «Звезд из Завтра» могут быть поддержаны Фондом Владимира Спивакова

Участники, проявившие себя в рамках республиканской программы «Звезды из Завтра», будут рекомендованы к участию в мероприятиях, проводимых Благотворительным фондом Владимира Спивакова. Об этом сообщил создатель программы — художественный руководитель оркестра La Primavera Рустем Абязов.

«Существуют предварительные договоренности о поддержке фондом участников нашей творческой программы», — пояснил он.

Началом сотрудничества стал выход на одну сцену с Казанским камерным оркестром La Primavera восходящих звезд академической сцены, находящихся под патронажем Благотворительного фонда Владимира Спивакова. Ими стали Ильяс Невретдинов, Мария Белокопытова и Каролина Шакирова.

Невретдинов исполнил для казанской публики Арию из Третьей Сюиты и Прелюдию Баха, «Пробуждение» Форе, «Размышление» из оперы «Таис» Массне и «Полет шмеля» Римского-Корсакова на духовых инструментах. Белокопытова подарила слушателям Концерт для клавесина с оркестром f-moll Баха и Концерт для фортепиано с оркестром D-dur Гайдна, а Шакирова — Концерт для скрипки с оркестром a-moll Баха.

Отбор в новый сезон программы «Звезды из Завтра» начнется уже в ноябре. Прослушивания пройдут в очном формате.

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова — некоммерческая благотворительная организация, основанная 27 лет назад по инициативе всемирно известного скрипача, дирижера и общественного деятеля Владимира Спивакова.

Фонд нацелен на оказание помощи детям, одаренным в музыке, хореографии и изобразительном искусстве, в развитии их талантов, а также в организации их творческого процесса в России и за рубежом.