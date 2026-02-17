Лучшие технологические проекты 2025 года определили в Татарстане
На коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана наградили победителей ежегодного республиканского конкурса «Инновация года – 2025» в номинации «Технологическая компания». Награды вручил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.
Конкурс организовали Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, Министерство образования и науки республики и Академия наук РТ.
Его цель – поддержка инновационных проектов на разных этапах развития, реализуемых в регионе, а также привлечение молодежи к научно-исследовательской и научно-технологической деятельности. Конкурс помогает выполнять задачи Десятилетия науки и технологий.
В 2025 году на конкурс поступило 228 заявок. В номинации «Технологическая компания» было представлено 27 проектов. По итогам экспертизы жюри выбрало пять лучших проектов.
В числе заявителей – технологические компании с подтвержденными продажами, стабильной выручкой и уровнем готовности технологии не ниже пятого. Победившие проекты охватывают различные направления – от приборостроения и разработки новых материалов до образовательных технологий и промышленной химии.
Победителями в номинации «Технологическая компания» стали:
- генеральный директор «Розы Цветов» Елена Коган с проектом «Роза Цветов»;
- генеральный директор «ГЕОЛТЕХа» Ленар Гилязов с проектом «Трехкоординатный цифровой сейсмометр»;
- директор ПолиЛаб Нижнекамск «Нижнекамскнефтехима» Сергей Нестеров с проектом «УППС химстойкий 825ESM»;
- руководитель проекта «Учебный комплекс «Просто космос» для изучения инженерии» («Техноконструктор») Юлия Фукина с образовательным комплексом «Просто космос»;
- ведущий специалист по маркетингу «Татнефть-Пресскомпозита» Анастасия Голованова с проектом «Импрегнированная стеклоармированная лента».