news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 февраля 2026 18:40

Лучшие технологические проекты 2025 года определили в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

На коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана наградили победителей ежегодного республиканского конкурса «Инновация года – 2025» в номинации «Технологическая компания». Награды вручил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Конкурс организовали Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, Министерство образования и науки республики и Академия наук РТ.

Его цель – поддержка инновационных проектов на разных этапах развития, реализуемых в регионе, а также привлечение молодежи к научно-исследовательской и научно-технологической деятельности. Конкурс помогает выполнять задачи Десятилетия науки и технологий.

В 2025 году на конкурс поступило 228 заявок. В номинации «Технологическая компания» было представлено 27 проектов. По итогам экспертизы жюри выбрало пять лучших проектов.

В числе заявителей – технологические компании с подтвержденными продажами, стабильной выручкой и уровнем готовности технологии не ниже пятого. Победившие проекты охватывают различные направления – от приборостроения и разработки новых материалов до образовательных технологий и промышленной химии.

Победителями в номинации «Технологическая компания» стали:

  • генеральный директор «Розы Цветов» Елена Коган с проектом «Роза Цветов»;
  • генеральный директор «ГЕОЛТЕХа» Ленар Гилязов с проектом «Трехкоординатный цифровой сейсмометр»;
  • директор ПолиЛаб Нижнекамск «Нижнекамскнефтехима» Сергей Нестеров с проектом «УППС химстойкий 825ESM»;
  • руководитель проекта «Учебный комплекс «Просто космос» для изучения инженерии» («Техноконструктор») Юлия Фукина с образовательным комплексом «Просто космос»;
  • ведущий специалист по маркетингу «Татнефть-Пресскомпозита» Анастасия Голованова с проектом «Импрегнированная стеклоармированная лента».
#проекты #технологии #церемония награждения
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

17 февраля 2026
Рустам Минниханов поблагодарил строителей и первых работников «КАМАЗа» за труд

Рустам Минниханов поблагодарил строителей и первых работников «КАМАЗа» за труд

16 февраля 2026