Лучшие технологические проекты 2025 года определили в Татарстане

На коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана наградили победителей ежегодного республиканского конкурса «Инновация года – 2025» в номинации «Технологическая компания». Награды вручил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Конкурс организовали Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, Министерство образования и науки республики и Академия наук РТ.

Его цель – поддержка инновационных проектов на разных этапах развития, реализуемых в регионе, а также привлечение молодежи к научно-исследовательской и научно-технологической деятельности. Конкурс помогает выполнять задачи Десятилетия науки и технологий.

В 2025 году на конкурс поступило 228 заявок. В номинации «Технологическая компания» было представлено 27 проектов. По итогам экспертизы жюри выбрало пять лучших проектов.

В числе заявителей – технологические компании с подтвержденными продажами, стабильной выручкой и уровнем готовности технологии не ниже пятого. Победившие проекты охватывают различные направления – от приборостроения и разработки новых материалов до образовательных технологий и промышленной химии.

Победителями в номинации «Технологическая компания» стали: