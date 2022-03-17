Лучшие театральные коллективы Поволжья определят во Всемирный день театра

Итоги фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» подведут 27 марта, во Всемирный день театра. От Татарстана в финал фестиваля прошли спектакль «Конек-Горбунок» театра «Экспромт» из Чистополя и постановка «Урмандагы тамаша» театральной студии «Сәхнәдәш» Атнинского района. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Победители будут определены в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». Победители получат денежные вознаграждения. Трансляция церемонии награждения будет организована на сайте фестиваля.

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» — проект Приволжского федерального округа, который призван привлекать молодежь в театральный мир. Благодаря ему у молодого поколения есть шанс проявить себя и получить дополнительный стимул для дальнейшего развития в этом направлении. Инициатором этого проекта выступил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.