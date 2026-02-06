Лучшие студотряды Татарстана будут награждать переходящим знаменем Раиса республики

В Татарстане планируют учредить переходящее знамя Раиса РТ «Лучший студенческий трудовой отряд». Проект соответствующего указа проходит антикоррупционную экспертизу.

Переходящее знамя будет вручаться победителям республиканского конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд Республики Татарстан».

Изготовление переходящего знамени планируется возложить на государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов». Указ вступит в силу со дня его подписания.

Награда учреждается для развития движения студенческих отрядов, увеличения их вклада в социально-экономическое и общественное развитие республики, а также поощрения лучших результатов трудовой, проектной и организационной деятельности. Знамя станет символом признания заслуг студенческого отряда – победителя конкурса.

Переходящее знамя будет вручаться студенческому отряду, признанному победителем конкурса. Вместе со знаменем победителю выдадут свидетельство, подтверждающее решение конкурсной комиссии. Церемония награждения пройдет в торжественной обстановке – знаменем наградит Раис Республики Татарстан либо уполномоченное им лицо.

Студенческий отряд – обладатель знамени сможет использовать его на торжественных мероприятиях, включая праздники, фестивали, церемонии, официальные встречи и другие значимые события с участием отряда.

Использование знамени в иных случаях будет возможно только по согласованию с региональным отделением РСО. При этом запрещается вносить любые изменения в элементы знамени, размещать на нем наклейки, нашивки, шевроны или другие обозначения. Перевозка награды должна осуществляться исключительно в специальном чехле.

Знамя будет состоять из двустороннего красного полотнища прямоугольной формы с золотистой шелковой бахромой, деревянного древка, металлического навершия и витого шнура с кистями.

На лицевой стороне разместят герб Татарстана и надписи «Знамя Раиса Республики Татарстан» и «Лучший студенческий трудовой отряд», на обратной – логотип регионального отделения РСО с аналогичными надписями. Все элементы будут выполнены в золотистом цвете.