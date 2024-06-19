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Лучшие соцработники колоний Татарстана показали профессионализм на конкурсе УФСИН
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан завершился первый этап ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства среди социальных работников, трудящихся в исправительных учреждениях региона.
Конкурс проводится с целью повышения квалификации сотрудников, совершенствования их знаний и профессиональных навыков в работе с осужденными, а также стимулирования качественного исполнения служебных обязанностей.
В процессе состязаний участники должны были пройти три испытания: письменное тестирование на знание теории, решение практических кейсов и самопрезентацию. По итогам всех этапов лучшие результаты продемонстрировала старший инспектор группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Татарстан Анна Балыкова, ставшая победителем конкурса.
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