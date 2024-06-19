news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 19 июня 2024 10:29

Лучшие соцработники колоний Татарстана показали профессионализм на конкурсе УФСИН

Скопировать ссылку

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан завершился первый этап ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства среди социальных работников, трудящихся в исправительных учреждениях региона.

Конкурс проводится с целью повышения квалификации сотрудников, совершенствования их знаний и профессиональных навыков в работе с осужденными, а также стимулирования качественного исполнения служебных обязанностей.

Фото: © УФСИН России по РТ

В процессе состязаний участники должны были пройти три испытания: письменное тестирование на знание теории, решение практических кейсов и самопрезентацию. По итогам всех этапов лучшие результаты продемонстрировала старший инспектор группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Татарстан Анна Балыкова, ставшая победителем конкурса.

#УФСИН по РТ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2