Лучшие соцработники колоний Татарстана показали профессионализм на конкурсе УФСИН

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан завершился первый этап ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства среди социальных работников, трудящихся в исправительных учреждениях региона.

Конкурс проводится с целью повышения квалификации сотрудников, совершенствования их знаний и профессиональных навыков в работе с осужденными, а также стимулирования качественного исполнения служебных обязанностей.

Фото: © УФСИН России по РТ

В процессе состязаний участники должны были пройти три испытания: письменное тестирование на знание теории, решение практических кейсов и самопрезентацию. По итогам всех этапов лучшие результаты продемонстрировала старший инспектор группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Татарстан Анна Балыкова, ставшая победителем конкурса.