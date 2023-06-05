Лучшие школы и детсады Казани посетят министры 20 стран в дни форума «Формируя будущее»

Ряд образовательных учреждений Казани, использующих передовой опыт в преподавании, посетят иностранные делегации в дни Международного форума министров образования «Формируя будущее». Они ознакомятся с новыми практиками обучения детей и подростков от детского сада до высшего учебного заведения.

«Модернизация национальной системы образования не должна восприниматься как ее изоляция. Мы понимаем, что надо смотреть вперед прагматично, не разрушая того, что было сделано», - прокомментировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Иностранные делегации посетят в Казани сеть полилингвальных детских садов «Бала-Сити», где воспитанники изучают татарский, английский и китайский языки. Также они ознакомятся с работой многопрофильного лицея № 187 «Ритм» и полилингвального комплекса «Адымнар - путь к знаниям и согласию». Эти учебные заведения дают высококачественное школьное образование в соответствии с самыми передовыми образовательными практиками мира.

Кроме этого зарубежные гости посетят Казанский техникум информационных технологий, который готовит кадры для отраслей связи и высоких технологий. Это учебное заведение является Межрегиональным центром компетенций, площадкой для подготовки участников соревнований «Молодые профессионалы».

Международный форум министров образования «Формируя будущее» состоится с 7 по 9 июня на площадке Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк имени Башира Рамеева» в Казани. Участие в мероприятии подтвердили 20 министров образования зарубежных государств, в том числе из Кубы, Венесуэлы, Конго, Мьянмы, Зимбабве, Пакистана, Катара и Афганистана. Всего ожидаются делегации из 28 страны мира.