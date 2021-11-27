Лучшие проекты РТ по сохранению родных языков получат по 500 тыс. рублей на их реализацию

В грантовых конкурсах по поддержке мероприятий в сфере сохранения и развития родных языков Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ лучшими стали три проекта из Татарстана. Теперь они получат финансовую поддержку в размере 500 тыс. рублей каждый на их реализацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Это проект создания татарской семейной театральной студии «БЕРГӘ өйрәнәбез/ Изучаем ВМЕСТЕ» от Тюлячинского детского сада № 2; проект республиканского молодежного музыкально-поэтического фестиваля имени Рустема Бикмуллина «Бика Фест» от Татарстанского республиканского молодежного общественного фонда «Сэлэт», а также Фольклорный фестиваль народов Татарстана «Как славно ты звенишь, родной язык» СОШ №4 Менделеевского муниципального района.