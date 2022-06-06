Лучшие преподаватели России работают в КИУ: подведены итоги конкурса «Лига лекторов»

Фото предоставлено КИУ им. Тимирясова

Преподаватели Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, старший преподаватель кафедры маркетинг-менеджмента Наталья Гришина и доцент кафедры русского языка и языкознания Мимоза Фахрутдинова, стали победителями масштабного конкурса «Лига лекторов» Российского общества «Знание» для просветителей.

На фото Мимоза Фахрутдинова, снимок предоставлен КИУ им. Тимирясова

Преподаватели КИУ — единственные представители учебных заведений Татарстана, одержавшие победу в этом конкурсе. В рамках проекта лучшие лекторы страны соревновались в ораторском мастерстве и умении преподнести материал ярко и интересно. Стать победителем конкурса означает стать действительно лучшим.

Отбор на конкурс был жестким, а сам он состоял из четырех этапов. На первом этапе уже было выбрано 800 лучших заочных заявок из 5000. Второй этап — это видеолекции, на которых лекторы должны были продемонстрировать умение доносить сложные темы простым и интересным языком, здесь осталось всего 400 участников. Живые выступления на третьем этапе показывали умение лектора грамотно работать с аудиторией — держать внимание, быть на одной волне и взаимодействовать со слушателями, на данном этапе количество ораторов сократилось до 100. Этап четвертый — это лекции в топовых вузах. По его итогам слушатели выбрали 50 лучших лекторов.

На фото Наталья Гришина, снимок предоставлен КИУ им. Тимирясова

Значимость проведения конкурса и участия в нем преподавателей отметила одна из победительниц — Наталья Гришина. «Считаю конкурс очень важным, потому что, увы, в российской науке сложилась традиция, что наука — это скучно и сложно. Поэтому молодежь не тянется к науке и многие считают, что это для „ботаников“. Котики из Tik-Tok’а куда интереснее! Наша задача как просветителей — сделать так, чтобы любое направление в науке, от сопромата до истории искусств, было подано интересно. Если самому гореть этой темой, то и других можно заразить. Ведь о любой области науки можно рассказывать ярко и увлекательно», — уверена она.