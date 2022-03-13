Лучшие преподаватели музыки смогут получить премии в 500 тыс. и 1 млн рублей

Российские преподаватели в области музыкального искусства смогут получить премии в 500 тыс. и 1 млн рублей. Ежегодные вознаграждения учредил Президент России Владимир Путин.

Сто премий в размере 500 тыс. рублей каждая достанутся отличившимся сотрудникам детских школ искусств, детских музыкальных и хоровых школ. Премией в 1 млн рублей (таких 50) будут удостоены лучшие преподаватели профоринтированных музыкальных учреждений среднего и высшего образования.

Присуждение премий будет осуществляться по результатам конкурсов, проводимых среди преподавателей. Положения конкурсов будут известны позднее.