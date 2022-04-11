Лучшие представители Татарстана выступят в национальном финале «Абилимпикса» в Москве

Финал VIII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет в августе 2022 года в Москве. В нем примут участие татарстанцы, отобранные по итогам регионального чемпионата. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«По итогам регионального чемпионата „Абилимпикс“, который пройдет весной в Татарстане, будет сформирован расширенный состав сборной республики для участия в отборочном этапе. А в случае победы ребята станут участниками финала VIII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья „Абилимпикс“, который состоится в августе 2022 года в Москве», — рассказал он.

VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет с 11 апреля по 25 мая. Соревнования по 87 компетенциям состоятся в образовательных организациях 12 городов и муниципальных районов Татарстана. В региональном чемпионате примут участие 935 человек. В том числе 293 из них будут соревноваться в категории «Школьники», 397 — в категории «Студенты», 245 — в категории «Специалисты».