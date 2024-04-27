Лучшие практики Колледжа нефтехимии и нефтепереработки и НКНХ транслируют на всю страну

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В нижнекамском Колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева собрались руководители учебных заведений, специалисты по подготовке кадров от промышленных предприятий и сотрудники управления образования из разных регионов страны. Сессию с партнерами СИБУРа организовал Корпоративный университет компании.

«На сессию мы пригласили наших партнеров — учреждения среднего профессионального образования из ключевых городов присутствия компании. Здесь сегодня коллеги из Свободного, Тобольска, Благовещенска, Казани, Нижнекамска. Два дня сессии мы посвящаем общению, обмену опытом и обсуждению лучших практик в неформальной обстановке. Сессия нужна для того, чтобы каждое учреждение стало сильнее и эффективнее, чтобы его выпускники приходили на предприятие не только с теоретическими знаниями, но и с практическими навыками и сильной мотивацией», — подчеркнул управляющий директор, руководитель Корпоративного университета ООО «СИБУР» Рустам Галиахметов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Меняются технологии, строятся новые производства, сложнее становятся рабочие задачи, идет цифровая трансформация и учебный процесс должен соответствовать всем происходящим изменениям. Высокая квалификация кадров — один из приоритетов СИБУРа. Поэтому в подготовке специалистов компания участвует на самом раннем этапе и вырабатывает системный подход к образованию.

«В колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева реализуется программа дуального обучения, когда студенты последних курсов официально трудоустраиваются на предприятие. Также мы впервые организовали профориентационные занятия для учащихся 8-х классов „Моя первая специальность“, провели профильную смену в детском оздоровительном лагере», — рассказала главный эксперт по работе с молодыми специалистами «Нижнекамскнефтехима» Мария Рябова.

После дискуссии участники обсудили проекты возможного сотрудничества между образовательными организациями и компанией на круглом столе «Обмен лучшими практиками колледж — бизнес».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Мы приехали сюда, чтобы перенять опыт нижнекамского Колледжа нефтехимии и нефтепереработки, вдохновиться его историей. Сегодня мы оценили оборудование, установленное в мастерских, вникли в нюансы образовательного процесса. Для нас направление подготовки нефтегазохимических профессий — совсем новое, мы начали его только в 2015 году. После знакомства с КНН планируем внедрить у себя практику наставничества», — поделился директор Амурского технического колледжа Олег Кривцов.

В насыщенную двухдневную программу сессии вошли также экскурсии на «Нижнекамскнефтехим», в школу № 36 и гимназию № 2, круглый стол «Развитие процесса бесшовной профориентации от школы до предприятия» и практическая работа по формированию плана мероприятий по взаимодействию на 2024 год.