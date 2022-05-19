Лучшие наставники СИБУРа собрались в Нижнекамске

Всю жизнь мы чему-то учимся: сначала – у родителей и родственников, потом – у учителей, преподавателей, друзей. Учеба для новоиспеченных работников предприятий СИБУРа на получении заветного диплома не заканчивается. С первых дней на производстве молодых коллег берут под крыло опытные сотрудники – наставники. Любое карьерное продвижение также не обходится без их помощи. Но порой и наставникам нужно перенимать чужой опыт. В течение двух дней в Нижнекамске, в лагере «Юность», проходил первый Форум производственных наставников СИБУРа, в котором приняли участие 85 лучших наставников из 15 предприятий компании, а также экспертыиз компаний КАМАЗ, Газпромнефть, Росатом. Лучшие производственные учителя делились опытом наставничества.

Председатель правления,генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов подчеркнул: быть наставником – это огромная ответственность.

– Нельзя дать работнику поручение быть наставником. Это только ваш выбор, вы сами выбрали быть в ответе за обучение новых сотрудников. Вы – люди, благодаря которым наша компания станет сильнее, устойчивее, эффективнее, – обратился к участникам форума Михаил Юрьевич.

Томск, Воронеж, Тобольск, Дзержинск, Благовещенск, Тверь, Казань, Нижнекамск – и это еще не весь список городов, которые представили участники большого и долгожданного форума.

– «Нижнекамскнефтехим» – самое большое предприятие в периметре СИБУРа, один из флагманов нефтехимической промышленности, и поэтому в качестве места для организации форума был выбран именно Нижнекамск, – объяснил управляющий директор корпоративного университета СИБУРа Рустам ГАЛИАХМЕТОВ. – Цель этого форума – помочь наставникам стать более «качественными», усовершенствовать свои навыки.

Секрет успеха любой компании прост, уверен исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов: будут ли компании долго жить или быстро закроются, зависит от того, смогут ли они набрать лучших сотрудников, развить их и мотивировать.

– Исследователь, бизнес-консультант Джим Коллинз выяснил: успешные компании с самого начала нанимали звездные команды, а потом уже все «строили». Другие исследователи пришли к выводу: у тех, кто добивался успехов в работе, были супер-наставники. Задача наставника – не только объяснять, как что работает, но и вдохновлять, – отметил Василий Петрович.

Важнейшим базовым элементом, без которого невозможно развивать ни одну компанию, считает наставничество и управляющий директор по эффективности производства СИБУРа Игорь КЛИМОВ.

– Не начинать все с чистого листа, не делать тех ошибок, которые уже совершали твои предшественники, – все это возможно благодаря наставничеству. Время – не бесплатный ресурс, его нужно ценить. Можно, конечно, добиваться результата самому. А можно не изобретать велосипед, а двигаться дальше, используя опыт других. Делясь своим опытом и навыками, вы прокладываете мостик между прошлым и будущим, - обратился к наставникам Игорь Георгиевич.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин уверен: роль наставника в жизни любого работника огромна – наставники определяют всю дальнейшую судьбу молодого специалиста.

- Признаюсь, после школы хотел заниматься автомобилестроением, но поступить в профильный вуз не получилось. Поступил в НХТИ, параллельно в 1997 году устроился в «Нижнекамскнефтехим».Моими наставниками – а наставничество на нашем предприятии было всегда - стали замначальника цеха 1508 завода СК Игорь Гладков и аппаратчик Татьяна Соломакина. Они смогли привить мне любовь к работе и уважение к старшему поколению, поставили меня на те рельсы, по которым я до сих качусь. С теплотой их вспоминаю, - поделился воспоминаниями Айрат Фоатович.

Два дня выдались насыщенными и пролетели незаметно, но очень плодотворно. Гости форума участвовали в панельной дискуссии, рассуждая о прошлом, настоящем и будущем наставничества, играли в деловые игры, говорили о том, каким должен быть успешный наставник. А ещё совершенствовали свои психологические навыки – учились управлять эмоциями.

2 363 наставника подготовлено в компаниях СИБУРа. 738 сотрудников проводили производственное наставничество. 1 021 работник прошел подготовку додопуска к самостоятельной работе, из них 189 – «новобранцы».

Иван Ермаков, «Биаксплен» (Балахна, Нижегородская область), металлизатор:

–Мы производим пищевую плёнку, наше предприятие специфическое. Нужных нашему производству специалистов в учебных заведениях не готовят, теоретической базы, полученной во время учёбы, недостаточно. Потому так важно наставлять «новобранцев» на самом производстве.

Олег Зверев, «Воронежсинтезкаучук», начальник смены производства термоэластопластов:

– Полезно было узнать, как реализуется проект наставничества на других предприятиях СИБУРа. Лучшие практики обязательно переймем.На «Воронежсинтезкаучуке» наставничество развивается всего около года, но уже видим результаты – даже сами наставники стали более компетентными. Индекс компетентности всех 56 наставников нашего предприятия еще год назад составлял 56%, а сейчас – уже 92,3%.

Светлана Гончар, «Нижнекамскнефтехим», аппаратчик цеха 1311 завода БК:

– Интересно перенять опыт у коллег-наставников из разных предприятий со всей России. Официально наставник я с 2016 года, но, конечно, и до этого приходилось помогать молодым коллегам влиться в работу. Уровень подготовки всех вчерашних выпускниковколледжей разный – думаю, это зависит не от места учебы, а от самого человека. Мне с учениками везет: все схватывают на лету, трудностей не создают.

Мунира Девятых, «Нижнекамскнефтехим», аппаратчик цеха 1419 завода ДБ и УВС:

– На «Нижнекамскнефтехиме» я работаю с 1990 года. Конечно, молодые кадры к нам всегда периодически приходили, и мы, опытные сотрудники, всегда помогали им, наставляли в работе. Всех, кому я помогла адаптироваться на производстве, не перечесть. Заметила, что выпускники колледжей сильны в практической подготовке, а института – в теоретической. Наставничество длится три месяца, но и после того, как ученики сдают экзамены и допускаются к самостоятельной работе, мы продолжаем поддерживать связь – ребята могут в любое время обратиться ко мне с любым производственным вопросом, посоветоваться.