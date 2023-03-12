Лучшие лыжники России собрались на праздник «Олимпийские надежды» в Татарстане

Сегодня в лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный состоялся яркий лыжный праздник, большая шоу-гонка «Олимпийские надежды», посвященный официальному открытию комплекса.

В гонке приняли участие именитые спортсмены, олимпийские чемпионы и воспитанники 40 спортшкол Татарстана разных лет. Уникальное шоу получилось. У участников праздника была редкая возможность увидеть на трассе в Мирном мировых лидеров лыжных гонок: Александра Большунова, Наталью Непряеву, Алексея Червоткина, Александра Терентьева и Андрея Ларькова.Также на старт вышли лыжники сборной Республики Татарстан.

В торжественной церемонии открытия комплекса приняли участие президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, вице премьеры правительства РТ Рустам Нигматуллин и Лейла Фазлеева, министр внутренних дел республики Артем Хохорин, глава ОАО «Сетевая кампания», президент республиканской федерации лыжных гонок Ильшат Фардиев, министр спорта республики Владимир Леонов, трехкратный олимпийский призер Александр Завьялов, восьмикратный чемпион СССР Николай Зимятов, чемпион мира, Европы, СССР и России Анатолий Иванов, Галина Шлыкова и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Нигматуллин уверенно сказал, что республика сделала шаг вперед в деле оздоровления населения. «Мы открываем комплекс для всех любителей лыж, делая шаг вперед к нашей главной цели – оздоровлению нации. В честь открытия шоу-гонка «Олимпийские надежды», где молодежь побежит вместе с легендарными спортсменами».

Вяльбе отметила небывалую скорость, с которой был возведен комплекс. «Я очень рада, что вы так молниеносно построили комплекс. Три года назад здесь была только природа. Татарстан стремительно развивает лыжный спорт. Уверена, что в этом центре с утра до вечера будут заниматься дети, значит, появятся новые звездочки».

Зимятов сделал акцент на том, что появление такого комплекса редкость для России. «Здорово, что у вас появился такой комплекс, обычно и чаще всего строят дворцы спорта и плавательные бассейны, а здесь построили лыжно-биатлонный комплекс. Потому что лыжи очень популярны в вашей республике. С днем рождения, комплекс!»

Уникальный случай - 150 воспитанников спортшкол Татарстана разных возрастных категорий (2009-2010; 2007-2008; 2005-2006) прошли квалификационный отбор: спринт классическим стилем. 90 финалистов, прошедших квалификацию, смогли пробежать спринт вместе с членами сборных команд России и Татарстана. Быть на одной лыжне с олимпийскими чемпионами, а затем в роли победителей подняться вместе с ними на пьедестал, получить медаль за участие из рук Вяльбе и Большунова – мечта, которая сегодня стала явью. Достаточно сказать, что в первом женском старте бежали 15 сильнейших лыжниц страны во главе с олимпийской чемпионкой Пекина Натальей Непряевой и 13-14 летние будущие звезды.

И борьба смешанных любительско-профессиональных команд была достойна олимпийской лыжни. Например, на финише мужской гонки, двукратный бронзовый призер олимпиады в Пекине Александр Терентьев в отчаянном шпагате опередил соперника на девять сотых секунды!

Кроме того, любой желающий мог подкрепиться выпечкой с горячим чаем и кашей из полевой кухни. Конечно, непременная концертная программа, торговые ряды с лыжной атрибутикой. И лотерея с приличными призами от телевизора до смарт-часов и беспроводных наушников, до лыжных шапочек. Праздник состоялся и прошел на ура.