Лучшие лыжники России прибудут в Казань на этап Кубка страны

Фото: Минспорт РТ

15-19 января в Казани состоится V этап Кубка России по лыжным гонкам. В эти дни в столице Татарстана соберутся лучшие спортсмены страны, сообщает Минспорт республики.

Так, в соревнованиях примут участие Александр Большунов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Иван Горбунов, Анастасия Фалеева, Лидия Горбунова и другие звезды. Местом проведения гонок станет Лыжно-биатлонный комплекс в Мирном. Лыжники преодолеют дистанции в 10 и 15 километров (спринт), а также 15 и 30 километров (скиатлон).

Для зрителей подготовили удобные парковки, развлекательную программу и точки питания. Посетить соревнования можно бесплатно. Расписание доступно по ссылке.