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Лучшие лыжники России прибудут в Казань на этап Кубка страны
15-19 января в Казани состоится V этап Кубка России по лыжным гонкам. В эти дни в столице Татарстана соберутся лучшие спортсмены страны, сообщает Минспорт республики.
Так, в соревнованиях примут участие Александр Большунов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Иван Горбунов, Анастасия Фалеева, Лидия Горбунова и другие звезды. Местом проведения гонок станет Лыжно-биатлонный комплекс в Мирном. Лыжники преодолеют дистанции в 10 и 15 километров (спринт), а также 15 и 30 километров (скиатлон).
Для зрителей подготовили удобные парковки, развлекательную программу и точки питания. Посетить соревнования можно бесплатно. Расписание доступно по ссылке.
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