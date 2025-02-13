Лучшие из лучших: журнал «Сабантуй» наградил победителей детского конкурса

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В Казани состоялось награждение победителей детского конкурса «Семейные традиции 2024», а также III Ежегодного детского марафона «Миннән бүләк 2025». Конкурсы проводились при поддержке журнала «Сабантуй».

«Две тысячи двадцать четвертый год был объявлен Годом семьи, в рамках этого мы объявили конкурс «Семейные традиции». Из 50 участников мы выбрали шестерых победителей и самые интересные, эксклюзивные работы опубликовали у себя в журнале», – рассказала главный редактор журнала «Сабантуй» Руфия Мухутдинова.

Перед церемонией награждения для победителей была проведена экскурсия по туристическому объекту «Юрта» на территории Старо-Татарской слободы. Дети и их родители ознакомились с устройством юрты и древнетюркскими музыкальными инструментами и даже смогли сыграть на некоторых из них.

«III марафон был приурочен ко Дню защитника Отечества. Участники выполняли семь заданий, которые мы публиковали у себя в социальных сетях. Они писали статьи, прикладывали к ним фото- и видеоработы. Также в рамках гуманитарной помощи для участников СВО ребята должны были приготовить им сюрпризы: письма и разные вкусняшки», – пояснила Айсылу Сибгатуллина, SMM-менеджер журнала «Сабантуй».

Одиннадцать победителей получили дипломы и приятные подарки, а также экземпляры журнала со своей статьей. Среди лучших оказалась участница из Турции, которая рассказала, что даже заграницей ее семья изучает татарский язык.

«Я сразу захотела участвовать в конкурсе, потому что журнал сохраняет татарские традиции, и мне понравилось, что я могу рассказать о своих семейных традициях. Было, конечно, трудно писать, но мне помогла моя бабушка», – сказала Зарина Садыкова, победитель конкурса «Семейные традиции»

В завершение мероприятия для юных писателей был приготовлен травяной чай. За чашкой чая все желающие смогли пообщаться с главным редактором журнала.

Ульяна Бурдина