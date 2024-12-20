Лучшие из лучших: в Казани наградили лучших спортсменов и тренеров 2024 года

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В Казани подвели итоги спортивного сезона и вручили награды лучшим спортсменам, тренерам, представителям спортивных школ и организаций города за значительный вклад в развитие спортивной отрасли.

Премией «Спортивная Казань» были награждены самые активные руководители спортивных объектов, директора спортивных школ и их заместители, руководители спортивных федераций, спортсмены и тренеры-преподаватели. В 27 номинациях за победу боролись более 100 участников.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Победителей наградили благодарственными письмами, почетными грамотами, ценными статуэтками и кубками.

«Сегодня тут собрались лучшие наставники, тренеры, спортсмены и ветераны нашей республики! От имени руководства республики хочется поблагодарить всех за огромный вклад в развитие спорта, мы гордимся нашими спортивными достижениями! Наш девиз — „От массовости — к мастерству“. В преддверии Нового года желаю всем благополучия и, конечно же, новых побед!» — обратился к гостям церемонии первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов.

В почетной номинации «Спортсмен года по индивидуальным видам спорта: Олимпийские виды спорта» победу одержал российский спортивный гимнаст, абсолютный чемпион Игр стран БРИКС и двукратный чемпион России Даниел Маринов.

«Конечно, как и всегда, Татарстан отличается особой организацией праздников, а особенно таких масштабных мероприятий, как итоги спортивного года. Очень классно было наблюдать за ребятами, которые сегодня выступали на церемонии. Особенно запомнилось выступление спортивных гимнасток и чирлидеров. Видеть столько номинантов на одной церемонии — это огромный успех нашей Республики Татарстан. Это просто не может не радовать!» — поделился эмоциями спортсмен.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Благодарность Раиса Республики Татарстан за значительный вклад в развитие спорта получил тренер физкультурно-спортивного объединения «Идель» Роберт Галиаскаров.

«В нашей спортивной столице России заложен такой фундамент, которым мы должны прославлять весь российский спорт. К нам иногда приводят совсем маленьких детишек, а мы, в свою очередь, должны воспитать из них не только успешных спортсменов, но и хороших людей, будущих семьянинов. Мы безмерно гордимся нашими ветеранами, ведь они за столько лет дальше прославляют спорт в нашей республике, в нашей стране. Мы одна единая спортивная семья – спортивная Казань. Вместе – мы сила!» – отметил, обращаясь к собравшимся, председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

Гостям торжества также показали видеоролик о достижениях и развитии спорта в Татарстане. Из него следует, что в республике построено 2340 спортивных сооружений, поддерживается 46 видов спорта, работают 8 ледовых дворцов; ежегодно проводится более 500 спортивных мероприятий.

Одним из гостей мероприятия стала олимпийская чемпионка СССР по фехтованию, заслуженный мастер спорта Наиля Гилязова. В своем обращении она призвала спортсменов никогда не сдаваться, даже если хочется опустить руки.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Эта церемония – подтверждение того, что мы всегда в жизни нужны друг другу, где бы мы ни были. Спорт очень сближает. В моей жизни было много спортивных проигрышей, бывало, что и хотелось бросить. Спортсмены, боритесь до конца, не сдавайтесь. Каждый из вас может сделать очень многое, внутри вас сидят те силы, о которых вы, возможно, даже не знаете. Конечно же, тренерам низкий поклон, у них труд просто неимоверный. Все большие молодцы, удачи всем, с наступающим Новым Годом!» – с улыбкой сказала заслуженный мастер спорта, награждая ребят.

Почетными гостями церемонии также стали заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Гузель Сагитова, начальник Управления культуры исполкома Азат Абзалов, заместитель начальника Управления образования Казани по воспитательной работе Эндже Фахрутдинова, председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Алия Загидуллина, руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Культурно-развлекательную программу вечера составили выступления казанских спортивных клубов и объединений. Талантливые спортсмены представили номера по художественной и спортивной гимнастике, чир спорту и акробатике, исполнили различные акробатические и спортивные трюки.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Премия «Спортивная Казань» проводится в целях поощрения спортсменов и тренеров-преподавателей за высокие спортивные результаты, стимулирования новых достижений, выявления и распространения передового опыта тренеров-преподавателей спортивных школ и учителей физической культуры образовательных учреждений Казани, а также в целях повышения эффективности спортивных объектов города.