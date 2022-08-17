Лучшие инновационные идеи получат финансирование от Инвестиционно-венчурного фонда РТ

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан продолжает прием заявок на конкурсы «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» и «Старт-1» программы поддержки инновационных проектов «Идея-1000». Участники могут получить финансовую поддержку и инвестиции для осуществления своих проектов: по результатам первого конкурса — до 50 тыс. рублей, по итогу второго — до 2 млн рублей. Первый этап отборочных туров завершится 15 октября 2022 года.

В 2022 году конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ» пройдет в девяти номинациях: «Перспектива», «Инновации в образовании», «Старт инноваций», «Наноимпульс», «Цифровая экономика», «Патент года», «Социально значимые инновации», «Молодежный инновационный проект», «Проекты Национальной технологической инициативы».

В конкурсный отбор принимаются проекты, ориентированные на решение вопросов научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Республики Татарстан. Участниками могут стать физические лица из Татарстана, регионов России, также иностранные граждане.

Победители конкурса «50 идей» получат премии и целевое финансирование от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, а также денежные призы и стипендии от партнеров конкурса.

На конкурс «Старт-1» по программе поддержки инновационных проектов «Идея-1000» принимаются проекты по следующим направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы» и «Биотехнологии». Участвовать в конкурсе могут проекты на предпосевной и посевной стадиях, отбор пройдет в рамках республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». 10 лучших проектов получат до 2 000 000 рублей на разработку своего прототипа, масштабирование или коммерциализацию.

Заявки принимаются в электронном виде на сайте Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан по адресу: https://www.ivfrt.ru/programms/