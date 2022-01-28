Лучшие голоса, камерные концерты и театр в HD: в Казани пройдет фестиваль Шаляпина

С 30 января по 22 февраля на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля состоится 40-й Международный оперный фестиваль имени Шаляпина.

В афишу проекта вошли 11 показов спектаклей. Программу откроет премьера оперы «Тоска» Джакомо Пуччини, режиссером которой стал Юрий Александров. За сценическое оформление взялся художник-постановщик Вячеслав Окунев.

«Наша святая обязанность говорить с публикой на доступном языке, приблизить события двухвековой давности к нашему времени. Вот что есть современный театр. Для меня реакция зрителей — показатель успешности постановки. Ведь такие категории, как любовь, преданность, предательство, вечны. И говорить о них нужно так, чтобы каждого в зале это тронуло. Именно это мы попытались сделать в опере „Тоска“», — поделился Александров.

Премьерный спектакль будет показан дважды — 30 и 31 января. Главные партии исполнят Зоя Церерина, Елена Михайленко («Геликон-опера»), Ахмед Агади (Мариинский театр), Федор Атаскевич (Михайловский театр), Эвез Абдулла (Германия), Станислав Трифонов (Большой театр Беларуси).

Со вступительным словом к опере «Тоска» выступит известная оперная певица Любовь Казарновская. Ровно сорок лет назад она приняла участие в первом Шаляпинском фестивале, в рамках которого исполнила партию Татьяны в спектакле «Евгений Онегин».

Также программу фестиваля составят наиболее яркие, масштабные постановки театра: «Пиковая дама» Петра Чайковского (4 февраля) и «Борис Годунов» Модеста Мусоргского (15 февраля), «Травиата» и «Аида» Джузеппе Верди (6 и 8 февраля соответственно), «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини (17 февраля), а также премьера сезона 2021/2022 — «Паяцы» Руджеро Леонкавалло (11, 12 февраля).

Участниками фестиваля станут около 40 приглашённых певцов и дирижеров, представляющих ведущие театры России — Большой, Мариинский, Михайловский, «Новая Опера», Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Санктъ-Петербургъ Опера», а также участники из Беларуси, Казахстана, Германии, Италии, Украины и Азербайджана.

Национальный репертуар в программе фестиваля представлен оперой Резеды Ахияровой «Сююмбике», которая будет показана дважды — 21 и 22 февраля.

В рамках параллельной программы фестиваля состоятся два камерных концерта, которые пройдут 7 и 13 февраля в камерном зале ГБКЗ имени Сайдашева. Зрителей ждут также показы опер в кинотеатре «Мир» (спектакли проекта TheatreHD «Фауст», «Дон Карлос» и «Итальянка в Алжире»), открытые репетиции и публичные лекции об оперном искусстве.