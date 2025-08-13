Лучшие би-бои и граффити-художники соберутся в Казани на «Комбонейшн-2025»

17-й Международный турнир по брейкингу и уличному искусству «Комбонейшн» пройдет в Казани с 20 по 24 августа. Этот проект, не имеющий аналогов в мире, является крупнейшим в России событием в области брейкинга и граффити, собирающим лучших танцоров и граффити-артистов из России и других стран в столице Татарстана.

Организация турнира осуществляется при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Президентского Фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Мероприятие соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети» и проводится в рамках программы «Лето в Татарстане».

На протяжении четырех дней на различных площадках города будут проходить соревнования и уникальные события более чем по десяти танцевальным номинациям, где участники смогут обмениваться опытом и бороться за титул чемпиона.

Турнир охватит ключевые культурные и спортивные локации Казани, включая школу брейкинга Original People, лофт «Фабрика Алафузова», экстрим-парк «УРАМ», Дворец единоборств «Ак Барс», бары «ХИС» и «ЩА», а также ГТРК «Корстон».

Ежегодно в «Комбонейшн» участвуют более 3000 танцоров из России и других стран, а общее число посетителей с момента запуска проекта превысило 35 тысяч человек. География участников охватывает более 90 городов.

Идейный вдохновитель и программный директор турнира Александр Шаталов подчеркнул, что «Комбонейшн» – это не просто соревнование, а сообщество людей, для которых брейкинг является частью жизни. Он отметил, что проект существует благодаря энтузиастам, которые год за годом воплощают мечту в реальность, проводя мастер-классы, воркшопы и масштабные мероприятия.

Программа турнира разделена на три направления. В рамках BREAKING проходят мастер-классы от легенд культуры, открытые тренировки, попытка установления рекорда по синхронным силовым вращениям, показательные выступления приглашенных участников, а также квалификации и финалы по более чем десяти номинациям.

Направление CULTURE включает открытые беседы с представителями уличной культуры и власти, батлы для диджеев, театральные перфомансы с использованием предметов, хип-хоп вечеринки и фестиваль электронной музыки в честь закрытия турнира.

Направление ART охватывает граффити-батлы, граффити-джемы на согласованных городских площадках, открытые сессии для всех желающих и батлы по тэгам.

Турнир соберет более 15 авторитетных судей, среди которых три культовые фигуры международной сцены: би-бой из Германии Lil Amok, французский хореограф и художественный руководитель шоу Brahim, а также корейский би-бой Pocket, известный своими мощными пауэрмувами. В качестве гостей будут приглашены более пяти ведущих и десяти именитых диджеев, включая FOBOS, HAILEY, ROCKID и SOUTH SCREAM.

Кульминацией станет проект «Рекорд по брейкингу в честь 80-летия Победы», представляющий собой массовый флешмоб, где танцоры в возрасте от 6 до 40 лет со всей России одновременно исполнят элемент air twist, устанавливая рекорд по массовому исполнению трюка.

Отмечается, что в 2025 году одним из партнеров турнира выступает Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР), которая одновременно проводит в Казани Всероссийские соревнования серии BREAK RUMBLE в восьми категориях и Финал Спартакиады 2025.