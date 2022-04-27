Лучшие банки для открытия расчетного счета для ООО

В отличие от ИП у ООО не остается выбора, открывать или нет расчетный счет в банке. Это является обязательным требованием законодательства. Кроме того, он позволяет сделать бизнес более эффективным, облегчает его введение. Расскажем, на что обращать внимание при выборе финансовой организации для заведения р/с, приведем рейтинг банков для открытия расчетного счета ООО.

Критерии выбора банка для ООО

Чтобы открыть расчет счет для ООО и получить максимальную выгоду, нужно ответственно подойти к выбору банка. Обращать внимание на следующие моменты:

• Кредитный рейтинг. Существуют специальные агентства, которые проводят анализ, на основании которого ставят оценку. Например, Эксперт РА, Moody's, АКРА.

• Условия тарифных планов. Как подобрать оптимальный ТП, расскажем ниже.

• Предоставление услуг эквайринга. Это важный момент, если организация планирует принимать оплату безналичным расчетом.

• Качество обслуживания. Причем это касается не только работы сотрудников в отделении банка, но и горячей линии, мобильного и интернет-банка.

• Время осуществления денежных переводов. Чем больше временной промежуток, тем лучше. Некоторые банки проводят их до 20:00 ежедневно, а внутрибанковские круглосуточно.

Также желательно, чтобы отделение банка было в городе ведения деятельности организации, так как не всегда вопросы можно решить по телефону или онлайн.

На что обратить внимание

При выборе подходящего тарифного плана, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

• ежемесячное количество платежей (кто-то может уложиться и в 5, а другой компании будет и 10 недостаточно);

• будут ли осуществляться переводы физ. лицам, в какой ежемесячной сумме;

• необходимо ли снимать наличные в кассе;

• будет ли сдаваться инкассация и в каком размере;

• нужен ли эквайринг, валютный счет и прочие дополнительные услуги.

Также можно обратить внимание на то, услугами какого банка пользуются партнеры организации. Как правило, внутрибанковское обслуживание бывает бесплатным.

Рейтинг банков для кредитования ООО

Ниже представлены лучшие банки для кредитования ООО.

Совкомбан

Это коммерческий банк, который активно набирает обороты. Имеет большое количество отделений практически во всех городах России. Предлагает несколько тарифных планов для бизнеса + широкий спектр услуг от партнеров.

Промсвязьбанк

Крупнейший российский банк, которые предоставляет качественные услуги бизнесу, в том числе РКО. Подать заявку можно в режиме онлайн, после чего в течение 5 минут будут предоставлены реквизиты, которыми можно сразу пользоваться. Для подписания документов нужно будет подъехать в отделение или встретиться с представителем банка на удобной территории.

Преимущества РКО для ООО в Промсвязьбанке:

• возможность проведения операций через личный кабинет на официальном сайте или в мобильном приложении;

• гибкие условия сотрудничества, индивидуальный подход к каждому клиенту;

• широкая линейка тарифных планов;

• высокая оценка от ведущих рейтинговых агентств;

• кешбэк до 10% по бизнес-карте.





Модуль Банк

Коммерческая финансовая организация, которая имеет следующие преимущества:

• недорогие и понятные тарифные планы;

• открытие счета за 5 минут без визита в банк;

• автоматическая передача данных в ФНС и ФСС.





Райффайзен Банк

Коммерческий банк с европейским качеством обслуживания. Предлагает несколько тарифных планов для бизнеса любого размера и направления. Достоинства:

• открыть РКО для ООО можно без посещения отделения;

• получение реквизитов сразу после подачи заявки;

• бесплатное обслуживание, если привести друга.



Тинькофф

Коммерческий банк без государственного участия, который занимает лидирующие позиции на рынке финансовых учреждений. Преимущества в Тинькофф:

• бесплатное подключение мобильного и интернет-банкинга;

• получение полного спектра услуг в режиме онлайн;

• три месяца бесплатного обслуживания;

• предоставление подарков от партнеров.

Тинькофф банк не имеет отделений ни в одном городе. Все вопросы решаются дистанционно по номеру телефона клиентской службы или через личный кабинет на сайте, в мобильном приложении.