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Общество 3 июля 2025 17:55

Лучшие автоинспекторы Татарстана получили награды в честь годовщины ведомства

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Лучшие автоинспекторы Татарстана получили награды в честь годовщины ведомства
Фото: Пресс-служба МВД по РТ

Сегодня министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов принял участие в торжественном совещании, посвященном 89-й годовщине образования службы Госавтоинспекции. Глава ведомства наградил лучших автоинспекторов республики.

В праздничном мероприятии также приняли участие Президент Академии наук Республики Татарстан, директор Государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, председатель Региональной общественной организации «Татарстанское Республиканское объединение ветеранов в области безопасности дорожного движения» Валерий Савкин, руководители и личный состав подразделения.

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

Дамир Сатретдинов, поздравляя сотрудников, отметил, что их служба – это тяжелый, рискованный и ответственный труд. Глава ведомства подчеркнул, что благодаря профессионализму госавтоинспекторов и их преданности службе выполняется главная задача подразделения – сохранение жизни и безопасности участников дорожного движения.

Завершилась церемония вручением ведомственных и республиканских наград заслуженным сотрудникам и ветеранам Госавтоинспекции.

#сотрудники Госавтоинспекции #МВД по РТ
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