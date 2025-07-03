Лучшие автоинспекторы Татарстана получили награды в честь годовщины ведомства

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

Сегодня министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов принял участие в торжественном совещании, посвященном 89-й годовщине образования службы Госавтоинспекции. Глава ведомства наградил лучших автоинспекторов республики.

В праздничном мероприятии также приняли участие Президент Академии наук Республики Татарстан, директор Государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, председатель Региональной общественной организации «Татарстанское Республиканское объединение ветеранов в области безопасности дорожного движения» Валерий Савкин, руководители и личный состав подразделения.

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

Дамир Сатретдинов, поздравляя сотрудников, отметил, что их служба – это тяжелый, рискованный и ответственный труд. Глава ведомства подчеркнул, что благодаря профессионализму госавтоинспекторов и их преданности службе выполняется главная задача подразделения – сохранение жизни и безопасности участников дорожного движения.

Завершилась церемония вручением ведомственных и республиканских наград заслуженным сотрудникам и ветеранам Госавтоинспекции.